Daniel & Astol – Proibito: audio e testo della nuova canzone

Pasquale Giannetti, in arte Astol, e Daniel Piccirillo di nuovo insieme nel nuovo singolo Proibito. Testo e audio della canzone.

Dopo il successo di Fuoco, il cantante campano classe 1995 e l’ex allievo di Amici propongono un nuovo interessante e orecchiabile duetto, disponibile dappertutto da venerdì 3 maggio 2019.

Il brano è stato scritto a quattro mani dai cantanti e prodotto da Mattia Mustica & Alessandro Manzo.

Proibito testo – Astol & Daniel

Yeeeh

Astol

[Astol]

Resterò…

nei tuoi segreti

dimmi però cosa provi quando mi vedi.

[Astol]

Lei mi conosceva e mica di sfuggita

io che la guardavo incrociando le dita

sotto un cielo che parlava di noi

ha il colore degli occhi suoi

cuore spezzato brucia la ferita

tu mi sorridi e già si è ricucita

il tuo ragazzo non ti ha mai capita

sei bella come una cosa proibita.

[Astol]

Portami su, portami dove vuoi

siamo rivincita e rivoluzione

ogni volta che ti diranno non puoi

grida più forte il mio nome.

[Astol]

Ma non l’hai capito

parli ma non l’hai capito

lasciami un segno, mandami un video

basta che sia qualcosa di proibito





[Daniel]

ma non l’hai capito

sei bella con quel vestito uoohh

questi che parlano e puntano il dito

oh baby il nostro è un amore proibito

[Astol]

perché è un amore proibito

[Insieme]

proibito

proibito

(yeeh)

proibito

proibito

proibito

(yeeh)

[Daniel]

Baby noi siamo il sole e la luna

siamo di sotto la mia cintura

e sono ancora qua non me l’aspettavo

anche se certe volte non farò mai il bravo

di te che pensi male sono stanco

non andare in giro con un altro

perché uno come me non lo troverai

un bravo ragazzo che combina guai

fammi bailare la testa veloce

fammi da luce che cala la noche

gente mi fa foto ma le fanno mosse

ci fanno un botto di storie.

[Insieme]

Ma non l’hai capito

parli ma non l’hai capito

[Daniel]

lasciami un segno mandami un video

basta che sia qualcosa di proibito





[Astol]

ma non l’hai capito

sei bella con quel vestito uoohh

questi che parlano e puntano il dito

oh baby il nostro è un amore proibito

[Insieme]

perché è un amore proibito

proibito

proibito

(yeeh)

proibito

proibito

proibito

(yeeh)

perché è un amore proibito

proibito

proibito

(yeeh)

proibito

proibito

proibito

(yeeh)





