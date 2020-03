NDG – Cuore Nero: audio e testo del singolo

Leggi il testo e ascolta Cuore Nero, singolo del rapper Nicolò Di Girolamo, meglio conosciuto come NDG, uscito il 20 marzo 2020 per Sugar Music.

Dopo il successo di Panamera (oltre 25 milioni di ascolti tra Spotify e YouTube) certificato Oro, questo giovane artista ha firmato con la label Sugar, con la quale ha rilasciato UE e Troppo Tempo, con i quali ha tuttavia conseguito risultati ben più modesti rispetto a quella hit, che grazie al web lo rese celebre nella penisola.

Ora Nicolò ci riprova con questa interessante canzone, che a parer mio è piuttosto interessante e gradevole.

NDG – Cuore Nero Testo

Yah yah yah yah

Eh (eh), eh (eh)

[Ritornello]

Vuoi sapere che c’ho? Eh

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

Ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone

Ma davvero vuoi sapere che c’ho? (che c’ho?)

Vuoi davvero perderti nel mio mondo e baby tu lo credi, ma non ti piacerà (non ti piacerà)

Puoi vedermi quando infine sprofondo (yah)

Vivo come vorrei

Non so dire no anche quando dovrei

Mi vedi nel locale verso Bombay

Mi trovi tra le strade, ho perso con me





Perché il cuore l’ho spento

Non so dimostrarti il mio affetto

Se vuoi ti ci porto all’inferno e ci faremo l’amore senza tornare indietro

Ah, ma poi non lo so se non ho colpe per quello che son diventato

Lo so che certe volte è solo colpa del mio passato

Ehi, puoi fumare con me (puoi fumare con me)

Dove non c’è sole (sole)

Siamo persone sole

Coi miei fra’ questa notte un’altra notte insonne

Vuoi sapere che c’ho? Eh

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

Ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone

Ehi, passano gli anni e tu non mi capisci

Sono attorno tra i tuoi pensieri tu pensi a zittirli (shh)

Penso che mi è successo e siamo solo più ricchi

Forse un po’ più tristi (ehi)

No no, ho visto che succede per i soldi

No no, so che quando ti parlo non ascolti

No no, vuoi una foto con me e poi la passi

No no, tra i ricordi, woh woh





Ehi, eh dai, non dimmi che è scesa

Proprio ora che mi è scesa

Dai, dimmi che c’è?

Dai, dimmi che c’è?

Puoi fumare con me (puoi fumare con me)

Dove non c’è sole (sole)

Siamo persone sole

Con i miei fra’ (Con i miei fra’) questa notte un’altra notte insonne

Vuoi sapere che c’ho? Eh

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

Ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone





