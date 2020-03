Galeffi – Monolocale: ascolta la nuova canzone (testo)

Il testo di Monolocale, canzone di Galeffi inserita come seconda traccia nell’album Settebello, uscito solo in digitale il 20 marzo 2020 via Polydor / Maciste Dischi, mentre l’uscita del CD e del vinile è stata posticipata a data da destinarsi.

Ascolta questo bel brano del cantautore romano Marco Cantagalli, aka Galeffi, scritto di suo pugno e ancora una volta prodotto dai Mamakass, vale a dire il duo formato da da Fabio Dalè e Carlo Frigerio.

Qui il cantante classe 1991 parla della relazione con una persona, fatta di tanta passione, ma purtroppo questa storia sembra ormai finita. Monolocale è una metafora che sta ad indicare le parti intime di questa ragazza, della quale non a caso gli manca soprattutto il sesso.

Mi disinfetto quando te ne vai

Anche se poi non piango mai

Coltello in mezzo ai denti, che paura mi fai

Metto la museruola ai sogni miei

E le tue fossette

Fra qualche anno saranno rughe

Intanto il tempo scorre

E non aspetta neanche un po’





Se fossi in te

Non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è

Al di là degli occhi tuoi

Tutte le notti

Che abbiamo passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi

Che mondo sarebbe senza di noi

Nei tuoi pantaloni lo sai che ci vivrei

Monolocale dei giorni miei

Anche se è un metro quadro io mi ci perderei

Ma non mi dici mai che non mi scorderai

Sotto le coperte

Come fossimo calamite

Quante promesse però rimangono in un angolo

Se fossi in te

Non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è

Al di là degli occhi tuoi

Tutte le notti

Che abbiamo passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi

Che mondo sarebbe senza di noi

E anche se poi non basterà

Ti abbraccerò ogni sera anche quando non mi va

Sarò la tua altalena





E se poi non basterà

Ti abbraccerò ogni sera anche quando non mi va

Sarò la tua natura

Se fossi in te

Non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è

Al di là degli occhi tuoi

Tutte le notti

Che abbiamo passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi





