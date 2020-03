Coma_Cose – GUERRE FREDDE: audio e testo del nuovo brano

Guerre Fredde è una delle due tracce che compongono Due, EP dei Coma Cose, il terzo del duo composto da Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano), disponibile da venerdì 20 marzo 2020 via Epic / Asian Fake.

Il testo e l’audio della canzone inclusa in questo mini-progetto, cxhe arriva a poco più di due mesi di distanza dall’ultimo EP “Fondamenta” e a un anno dal disco d’esordio HYPE AURA. Nell’Extended Play è presente anche “La Rabbia”. Il brano in oggetto è stato scritto dal duo e prodotto da Stefano Tartaglini, aka STABBER.

La tua solitudine

sai, è perfetta così

e lo capirai (lo capirai, capirai)

Negli occhi avevi così tanta umanità (tanta umanità)

che (che, che) se avessi pianto sulla luna (sulla luna)

l’avresti colonizzata (l’avresti colonizzata)

altro che russi o americani (americani)

altro che sonde (altro che sonde)





le nostre guerre fredde (fredde)

riscaldata al microonde (microonde)

per non morire di fame (di fame, fame)

te li ricordi bene

quei giorni con i crampi nello stomaco

e addominali contratti

come quelli che hanno… lo sai

non ci rinnovano mai

Qui nella mia città c’è un’astronave fascista (ah)

una sala da ballo tutto fatta di marmo

dove chi si saluta balla l’ultimo tango

e fa sembrare così facile (eh)

dirsi ciao, arrivederci, oppure addio

sopra un binario

io che non so chiudermi la bocca

figurati un sipario

La tua solitudine

sai… è perfetta così

e… lo capirai

malgrado l’inquietudine

delle tue scelte stupide (eh)

e anche se arrivi al culmine

la vita dura un fulmine, eh

(Dai) dai, alzati dal letto

collega il petto (ah)

coi 5 sensi guarda lo specchio

chi ci è riflesso

due occhi persi

come gli amici

come un bel ricordo

e non pensare “oggi cosa metto”

pensa “oggi cosa tolgo” e poi

esci fuori, urlalo al mondo

che sei diverso, che sei diversa

arriva in fondo ad ogni sfida

e lascia indietro ogni bara come quando il sole cala

e la tua ombra di allontana

basterebbe dirsi





La tua solitudine

sai… è perfetta così

e… lo capirai

(ehi) malgrado l’inquietudine

delle tue guerre stupide (eh)

e anche se arrivi al culmine

la vita dura un fulmine

avrei voluto solamente (ah)

che mi dicessero “fa niente” (eh)

magari un matto alla stazione

oppure con una canzone

la tua solitudine è perfetta, ah-ah

la tua solitudine è perfetta





