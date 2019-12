Cristina D’Avena – Tutta D’Un Fiato (Fino Al Fischio Finale): audio e testo della sigla di Capitan Tsubasa (Holly e Benji remake)

Il testo e l’audio di Tutta D’Un Fiato (Fino Al Fischio Finale), singolo di Cristina D’Avena inciso come sigla di Capitan Tsubasa, disponibile ovunque dal 20 dicembre 2019. Cliccate sull’apposito link per ulteriori informazioni su questo cartone animato e sulla sigla stessa.

La regina dei brani ideati per i cartoon, è tornata con questa contagiosa canzone, che sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web, in particolar modo i più giovani (ma non solo) che seguivano Holly e Benji, perché Capitan Tsubasa è una sorta di remake, trasmesso in Giappone lo scorso anno, quindi è veramente nuovo, dato che serie cult Holly & Benji (che adoravo) risale agli anni ’80, per la precisione è uscita nel 1981.

Cristina non ha solo prestato la sua meravigliosa voce, ma ha anche scritto il singolo insieme a tre importanti autori di fama anche internazionale, vale a dire Jacopo Ettorre e Merk & Kremont, che hanno anche curato la produzione. Chi segue la musica sa bene che sono sufficienti queste informazioni, per aspettarsi un pezzo veramente ben fatto, ancor prima di ascoltarlo, poi una volta ascoltato si ha la conferma che le sue caratteristiche, sono quelle da hit moderna, che vien sin da subito voglia di canticchiare.

Cristina D’Avena – Tutta D’Un Fiato (Fino Al Fischio Finale) Testo

Download su: Amazon – iTunes

Non basterà la forza di un leone

per diventare un giocatore

lasciare il cuore sopra un pallone

è l’unica soluzione

tutta la gente saprà il loro nome

si fermerà un’intera nazione

poi il calcio nel DNA

scenderanno in campo per giocarsela

Tutta d’un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l’ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe

con un sogno soltanto

(oh-oh-oh-oh-oh-oh)

ma campioni anche fuori dal campo





Continueranno a correre fino al mondiale

per giocare con la maglia della nazionale

sconfiggeranno la tensione di un rigore

per amore solo per amore

e sai anche la fortuna non basterà-à-à

sarà una gara di forza di volontà

Tutta d’un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l’ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe

con un sogno soltanto

(oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

ma campioni anche fuori dal campo

(oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

mantenere la concentrazione sempre alta

al calcio di inizio chissà quanto manca

adesso l’atmosfera si scalda

la città resta in silenzio

c’è lo stadio che canta





Tutta d’un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l’ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe

con un sogno soltanto

(oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

ma campioni anche fuori dal campo

(oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Con un sogno soltanto

(oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

perché fuoriclasse non ci si nasce

ma campioni al di fuori dal campo





