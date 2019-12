Gio Montana – Io & Te: audio e testo del nuovo singolo

Il significato, il testo e l’audio di Io & Te, bel singolo del rapper Giovanni Niro, in arte Gio Montana, prodotto da Draw Ice e disponibile dal 20 dicembre 2019 via TopOnly Records.

E’ veramente niente male la nuova canzone di quest’emergente artista, una dolce poesia scritta e composta con la collaborazione di Andrea Serraino (che dovrebbe essere Draw Ice, spero di non aver scritto una cavolata), un coinvolgente brano d’amore caratterizzato da bellissime parole che ogni ragazza vorrebbe sentirsi dire dalla dolce metà.

Il significato di Io & Te

Loro si amano veramente tanto e la loro storia d’amore è molto bella, anche se ostacolata dalla madre di lei, alla quale non va giù il fatto che la figlia si frequenti con lui e nonostante le rassicurazioni che non si tratta di una semplice cotta passeggera ma di vero amore, devono forzatamente stare divisi, così lui la invita a fuggire insieme e continuare a coltivare e vivere questo rapporto da sogno, che sarebbe altrimenti difficile portare avanti.

Gio Montana Io & Te testo

Download su: Amazon – iTunes

E non m’importa se mi parli male, male

lo sai che sono fatto così

un po’ crazy e degli occhi stupendi

ancora non ci credi

che quando siamo insieme allineiamo i pianeti

e quella stella che guardavi te l’ho regalata

le notti di noi due a parlare da una serenata

tua madre che non mi voleva, urlavi disperata

che io per te ero quello giusto e non una sbandata

e ora siamo io e tee-e, sopra un Mercedes Benz, eh

i brividi sulla pelle-e, le tue su di me-e.





E ti regalo tutti i pianeti del mondo

la cintura di Orione che ci farà da contorno

Saturno guarderà la stella più bella del mondo

la prima volta non la puoi scordare, in fondo.

E ora voliamo via

siamo solo io e te

facciamola sta pazzia

ti prego, vieni con me

e ora voliamo via

siamo solo io e te

facciamola sta pazzia

ti prego, vieni con me.

Ti prego baby, segui tutti i miei passi

la vita che viviamo a volte è piena di intralci

lo so che lì fa freddo e che vorresti i miei abbracci

ma c’è chi non mi vuole, quindi che posso farci?

E mi ricordo ancora, le tue parole dette

che “non c’è mai una gioia, ma noi siamo per sempre”

e quindi sono ancora qua a parlare di te

la voglia di vedermi dici che ti uccide

lo sappiamo tutti e due che sono il tuo complice

e che c’è un cuore solo anche se condoni me.

E ti regalo tutti i pianeti del mondo

la cintura di Orione che ci farà da contorno

Saturno guarderà la stella più bella del mondo

la prima volta non la puoi scordare, in fondo.





E ora voliamo via

siamo solo io e te

facciamola sta pazzia

ti prego, vieni con me

e ora voliamo via

siamo solo io e te

facciamola sta pazzia

ti prego, vieni con me.





Ascolta su: