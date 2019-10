Revee – Grandine: audio e testo del nuovo singolo dell’influencer

Revee, al secolo Giovanni Brugnoli, è un Instagram influencer e talvolta anche cantante e Grandine è il suo nuovo singolo, il primo in italiano, disponibile ovunque da giovedì 10 ottobre 2019.

Leggi il testo e ascolta il nuovo interessante brano, rilasciato per Beyond Oceans Agency. Per altre canzoni, potete visitare il canale Youtube di Revee o ascoltarle su Spotify.

Revee Grandine testo

Download su: Amazon – iTunes

Ohohoh

Oggi ho detto “no, non arrenderti”

una porta chiusa ogni lunedì

questa strada è dura non illuderti

anni chiusi a scriver senza stimoli

Se ti sbatti tanto poi ci crepi

batti forte il ferro senza risultati

nuovi musicisti sbucan come funghi

ma si può sapere dove siete stati?

Ti vedo per strada ma tu non lo sai

scappare di casa quando hai freddo ormai

sotto… la pioggia così.

Cercarsi soltanto quando si è nei guai

prometti che un giorno tu ritornerai

sotto… la pioggia così.

E sono stufo di sentirmi dire che non sono mai abbastanza

che lavoro giorno e notte senza uscir mai dalla stanza

sento piano piano che il mio corpo fa la ruggine

sembra pioggia fredda ma in realtà qui piove grandine.





Le corde vocali c’hanno i calli

a forza di provare i talent tutti gli anni

non importa se la dignità si scioglie

o se cado sanguinando 100 volte.

Ti vedo per strada ma tu non lo sai

scappare di casa quando hai freddo ormai

sotto… la pioggia così.

Cercarsi soltanto quando si è nei guai

prometti che un giorno tu ritornerai

sotto… la pioggia così.

Ed ora basta dare spazio a chi non merita neanche attenzione

gente che col playback foy*e sei miliardi di persone

bruciamo pagine facciamo un po’ di ordine

senza dirlo a chi nel cuore ha soltanto grandine

e ha soltanto grandine.

Ti vedo per strada ma tu non lo sai (ma tu non lo sai)

scappare di casa quando hai freddo ormai (quando hai freddo ormai)

sotto… la pioggia così.





Cercarsi soltanto quando si è nei guai (quando si è nei guai)

prometti che un giorno tu ritornerai (tu ritornerai)

sotto… la pioggia così.

Ti vedo per strada ma tu non lo sai (ma tu non lo sai)

scappare di casa quando hai freddo ormai (quando hai freddo ormai)

sotto… la pioggia così.





