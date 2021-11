Chi è Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari: età, curiosità e vita privata

By

Conoscete Riccardo Zanotti voce del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari? Vi sveliamo alcune curiosità su di lui.

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band italiana attiva dal 2010 ma è nel 2020 che hanno avuto la grande popolarità nazionale grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo dove si sono posizionati al terzo posto con il brano Ringo Starr.

La band nasce in provincia di Bergamo e deve il nome ad una birra scozzese la Tactical Nuclear Penguin e tutti i componenti dopo essersi uniti nel 2010 si autoproducono il loro primo Ep intitolato Cartoni Animati.

Riccardo Zanotti: Ecco chi è il leader dei Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo è attualmente formato da: Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi.

In particolare Zanotti è la voce principale dei Pinguini, il ragazzo nato ad Alzano Lombardo nel 1994, sotto il segno della Vergine, fin da bambino ha avuto una predisposizione e passione per la musica.

Dopo essersi diplomato si trasferisce a Londra dove per mantenersi cerca un lavoro e alla fine trova l’impiego come cameriere in un bar della città britannica . Dopo aver perfezionato il suo inglese, torna in Italia e fonda assieme ai suoi compagni la band dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il ragazzo è molto legato alla sua famiglia e al suo cane come si può notare dal suo profilo social.

Zanotti è anche l’autore dei testi delle canzoni del gruppo e nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro intitolato Ahia che racconta la storia di un ragazzo che incontra il suo vero padre per la prima volta da adulto e i due si avvicinano per la loro passione in comune: la musica.

L’Inter e la fidanzata

Tifoso dell’Inter, non disdegna però l’Atalanta, squadra di Bergamo, di cui è simpatizzante.

Attualmente vive ad Albino, in provincia di Bergamo ed è un grande amico del cantautore Calcutta.

Seppur non c’è la certezza, Zanotti sembra essere fidanzato con Eugenia Borgonovo, ragazza ritratta con lui in un post di Instagram. Il ragazzo ha sempre voluto mettere da parte la sua vita privata senza essere sotto i riflettori, ma spesso ha rilasciato interviste in cui ha ammesso di essere sentimentalmente impegnato.

Con la sua band ha ricevuto negli ultimi due anni tanti successi a cominciare dal singolo portato in gara al Festival di Sanremo, passando per altri successi come Scrivile Scemo, Pastello Bianco e La storia infinita, brano nel cui video omaggiano la serie tv di Netflix di successo Stranger Things.

Il gruppo secondo alcune indiscrezioni potrebbe partecipare nuovamente alla kermesse canora di Rai1 nella categoria Big, ma al momento non ci sono notizie a riguardo.