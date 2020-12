Leggi il testo e la traduzione di “Bzrp Music Sessions, Vol. 36” di Nathy Peluso (una bomba!)

Leggi il testo e la traduzione in italiano Bzrp Music Sessions, Vol. 36, singolo interpretato da Nathy Peluso e prodotto dall’argentino Gonzalo Julián Conde, meglio conosciuto come Bizarrap o BZRP.

E’ a parer mio niente male questa contagiosa produzione di Bizarrap, scritta a quattro mani con la cantautrice argentina classe 1995, Nathalia Beatriz Dora Peluso, alias Nathy Peluso, che qui rappa in maniera veramente notevole. Che dire? Questo simpaticissimo pezzo, rilasciato il 27 novembre 2020, mi è piaciuto non poco! Guarda il video.

Testo Bzrp Nathy Peluso

[Strofa 1]

Qué buena vista tenés cuando me ponés a cuatro patas

Si se entera de esto mi papá, te mata

No te doy las gracias pa’ que me digas ingrata

Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicada

Este es mi método, gordo, agárrate

Mira mi truco, be careful, no te maté’

Cocino tuco, tuqui, tomate

Con mi “mmm-hmm” yo genero debate

[Ritornello]

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni “mmm”

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni “mmm”

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni “mmm”

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni—

[Strofa 2]

Una perra (Mmm) sorprendente (Uh)

Curvilínea y elocuente

Magníficamente colosal

Extravagante y animal (Ah)

La que sabe se aprovecha

A tu cucu yo le doy mecha

Que te guste es normal

Me buscaste, lo vi en tu historial

No puedo evitar ser maravillosa

Dame la golosina, que estoy golosa (Prr)

Soy un desayuno continental (Mmm)

Tienen que escucharme con delantal

Nene, tu novia se puso pegajosa

Venime de frente y arreglamo’ las cosa’

Hago un delivery descomunal

Ladro que ladro, no tengo bozal

[Ritornello]

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni “mmm” (Nobody knows, nobody knows)

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni “mmm” (Nobody knows, nobody knows, nobody)

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni “mmm” (Nobody knows, nobody knows)

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni—(Nobody knows, nobody knows, nobody)

[Strofa 2]

Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha (Ja)

Con dos caramelitos el nene se me empacha

Pa’ decir la verdad no necesito estar borracha

Tu honestidad barata no me baja la bombacha

Esta muchacha es clara y concisa

Tengo de tu pizarra la tiza

Le saqué la visera al Biza

Vendo mi alma por una pizza





[Refrán]

I’m a—, I’m a—, I’m a nasty girl, fantastic

Este culo es natural o no plastic

Lo que toco lo hago bombastic

Todo’ eso’ gile’ a mí me la mastic—

I’m a nasty girl, fantastic (Wuh)

Este culo es natural o no plastic (Wuh)

Lo que toco lo hago bombastic (Wuh)

Todo’ eso’ gile’ a mí me la mastic— (Ah)

[Outro]

Motherfuckin’ ladies dancin’

Motherfu-Motherfuckin’ ladies da-dancin’

Motherfuckin’ ladies dancin’

Motherfu-Motherfuckin’ ladies d—, ah

La traduzione di Bzrp Music Sessions, vol. 36 di Bizarrap e Nathy Peluso

[Strofa 1]

Che bella vista hai quando mi metti a quattro zampe

Se mio padre lo scopre, ti ammazza

Non ti ringrazio per avermi chiamata ingrata

Guardami dolcemente che sono fragile e così dolce, una ragazza delicata

Questo è il mio metodo, grassone, reggiti forte

Guarda il mio trucco, stai attento, non ammazzarti

Cucino salsa di pomodoro, piccante, pomodoro

Con il mio “mmm-hmm” genero dibattiti

[Ritornello]

Manda messaggi, dice ciò che dice, ma poi non dice nemmeno “mmm”

Quando mi scrive sembra coraggioso, ma davanti a me non dice mai “mmm”

Manda messaggi, dice ciò che dice, ma poi non dice nemmeno “mmm”

Quando mi scrive sembra coraggioso, ma davanti a me non dice nemmeno-

[Strofa 2]

Una stron*a (Mmm) sorprendente (Uh)

Formosa ed eloquente

Magnificamente colossale

Stravagante e animale (Ah)

Colui che sa ne approfitta

Al tuo cucu glu do brillantezza

Che ti piaccia è normale

Mi hai cercata, l’ho visto nella tua cronologia

Non posso farci niente se sono meravigliosa

Dammi la caramellina, che sono golosa (Prr)

Sono una colazione continentale (Mmm)

Dovete ascoltarmi col grembiule

Tesoro, la tua ragazza è diventata appiccicosa

Vieni davanti a me e sistemiamo le cose

Faccio una consegna gigantesca

Abbaio e abbaio, non ho museruola





[Ritornello]

Manda messaggi, dice quel che dice, ma poi non dice nemmeno “mmm” (Nessuno lo sa, nessuno lo sa, )

Quando mi scrive sembra coraggioso, ma davanti a me non dice mai “mmm” (Nessuno lo sa, nessuno lo sa, nessuno)

Manda un messaggio, dice quel che dice, ma poi non dice nemmeno “mmm” (Nessuno lo sa, nessuno lo sa)

Quando mi scrive, sembra coraggioso, ma davanti a me non dice nemmeno- (Nessuno lo sa, nessuno lo sa, nessuno)

[Strofa 3]

Voglio vedere quei galletti uccidere uno scarafaggio (Ha)

Con due caramelline il bambino ha fatto indigestione

Per dire la verità non ho bisogno di essere ubriaca

La tua onestà a basso costo non mi fa abbassare le mutandine

Questa ragazza è chiara e concisa

Ho il gesso della tua lavagna

Ho tolto la visiera dalla Biza

Vendo la mia anima per una pizza

[Refrán]

Sono una-, sono una-, sono una fantastica sporcacciona

Questo cu*o è naturale, non di plastica

Quello che tocco lo rendo magniloquente

Tutte quelle idiote me la succh*ano

Sono una fantastica sporcacciona (Wuh)

Questo cu*o è naturale, non di plastica (Wuh)

Quello che tocco lo rendo magniloquente (Wuh)

Tutte quelle idiote me la succh*ano- (Ah)

[Outro]

Fottu*te donne che ballano

Fottu-Fottu*te donne ba-ballano

Fottu*te donne che ballano

Fottu-Fottu*te donne b-, ah