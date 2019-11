Ozuna – Hasta Que Salga El Sol: audio, video, testo e traduzione della nuova canzone

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna Hasta Que Salga El Sol, singolo di Ozuna rilasciato giovedì 7 novembre 2019 via Aura Music Corp.

Scritta dall’interprete e prodotta da Hi Music Hi Flow & Mally Mall, la nuova scoppiettante canzone del cantautore portoricano Juan Carlos Ozuna Rosado, in arte Ozuna, è veramente molto carina e contagiosa. Come i precedenti singoli rilasciati gli scorsi mesi, anche questo sarà racchiuso nel terzo album in studio Nibiru, del quale l’artista non ha ancora svelato la release date. Il filmato è stato diretto da Colin Tilley e fedelmente al tema del brano, è all’insegna del ballo, solo che nella clip, l’artista danza con strani personaggi dalle sembianze aliene. Mi sarei aspettato un Ozuna a un party con una bella donna e invece lo vediamo ballare insieme a queste inquietanti creature umanoidi.

Ozuna – Hasta Que Salga El Sol Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Let me see you

Tráela, a todas tus amigas que le lleguen (Que le lleguen)

Bailándome la pista que modelen (Que modelen)

Hagamo’ que la música nos lleve (Woh-oh)

DJ, que el bajo suene (Woh-oh)

Eh, eh (DJ que el bajo suene)

[Coro]

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol, baby (Hasta que salga el sol)

Que en la pista hace calor

Que en la pista hace calor, yeah (Que en la pista hace calor)

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol (Oh-oh-oh)

Que en la pista hace calor (Woh-oh; woh-oh)

Que en la pista hace calor, yeah (Que en la pista hace calor)

[Post-Coro]

(Eh)

Hasta que—, hasta que—, hasta que—

Que en la pista hace calor (-lor-lor-lor)

(DJ que el party, DJ que el party)

Que en la pista hace calor (Hasta que salga el sol)

Que en la pista hace calor (Como abusa, baby)

Que en la pista hace calor

[Verso 1]

(Oh; Ozuna)

Tiene corte de que abusa

Tímida, callada, solamente me usa (Woh-oh-oh)

Quiere bailar, nunca me pone excusas

Sabe provocar y más si encuentra la musa (Woh-oh)

Rusa, chilena, caliente la nena

Le mete sin pena, moja’ como sirena (Woh-oh, oh-oh)

Le gusta el problema, tremendo sistema

Si vamos a retumbar la baby es la que lo suena

Amante de la música y de todo lo que yo hago

El negro, el flow, lo que prendo no lo apago

Ya sabes cómo es que nosotros bregamo’ (Woh-oh)

Le metemos, la rajamos, te rompemo’ y no pagamo’

Y entonces…

[Coro]

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol, baby (Hasta que salga el sol)

Que en la pista hace calor

Que en la pista hace calor, yeah (Que en la pista hace calor)

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol (Hasta que salga el sol)

Que en la pista hace calor

Que en la pista hace calor, yeah (Que en la pista hace calor)

Yeah, yeah

[Post-Coro]

(Eh)

Hasta que—, hasta que—, hasta que—

Que en la pista hace calor (-lor-lor-lor)

(DJ que el party—, DJ que el party—)

Que en la pista hace calor

[Verso 2]

Ahora nos fuimos a vapor

Dile a tu jevo que tenía, pero yo soy el que tengo el control

Que se tire que ando con el r-pol

Que la brigada está en el caso esperando por el call (Woh-oh-oh)

Te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita

Le mete al flow y en la guerra no se quita (No se quita)

Hay que hacerte un par de cosita’ (Woh-oh)

Tú estás como que bonita, mojadita, puesta como dinamita

Ozuna





[Coro]

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol, baby

Que en la pista hace calor

Que en la pista hace calor, yeh-eh-eh

Baila hasta que salga el sol

Baila hasta que salga el sol (Hasta que salga el sol)

Que en la pista hace calor (Jajaja)

Que en la pista hace calor, yeh-eh-eh (Woh-oh, oh-oh)

[Outro]

Ozuna

(Que en la pista hace calor)

Hi Music Hi Flow

Mally Mall

(Que en la pista hace calor)

Dímelo [?]

Nibiru

(Que en la pista hace calor)

Nibiru

Baby (Jajaja)

(Que en la pista hace calor)

Ozuna





Voglio vederti

Portala a tutte le tue amiche che la ricevono (che la ricevono)

Che ballano la traccia che si modella (che si modella)

Facciamo in modo che la musica ci accompagni (Woh-oh)

DJ, fai in modo che il basso suoni (Woh-oh)

Eh, eh (DJ che suona il basso)

Balla fino all’alba

Balla fino all’alba, baby (Fino all’alba)

Che nella pista da ballo fa molto caldo

Fa molto caldo in pista, sì (nella pista fa molto caldo)

Balla fino all’alba

Balla fino all’alba (Oh-oh-oh)

Che nella pista da ballo fa molto caldo

Fa molto caldo in pista, sì (nella pista fa molto caldo)

(Eh)

Fino all’—, fino all’—, fino all’—

In pista fa molto caldo

(DJ che festa, DJ della festa)

Che nella pista da ballo fa molto caldo (fino all’alba)

Fa molto caldo in pista (come abusa, piccola)

Fa caldo in pista

(Oh; Ozuna)

Ha una parte di cui abusa

Timido, tranquillo, mi usa solamente (Woh-oh-oh)

Vuole ballare, non trova mai scuse per me

Sa provocare soprattutto se trova l’estro (Woh-oh)

Russo, cileno, caliente la piccola

Ficca senza pena, bagnata come una sirena (Woh-oh, oh-oh)

Le piacciono i guai, un bel sistema

Se andiamo a fare baccano la piccola è quella che lo suona

Amante della musica e di tutto quello che io faccio

Il nero, il flow, quello che accendo non lo spengo

Sai com’è che noi litighiamo (Woh-oh)

Lo mettiamo, lo spezziamo, ti spacchiamo e non paghiamo

E dopo…





Balla fino all’alba

Balla fino all’alba, baby (Fino all’alba)

Che nella pista da ballo fa molto caldo

Fa molto caldo in pista, sì (nella pista fa molto caldo)

Balla fino all’alba

Balla fino all’alba (Fino all’alba)

Fa caldo in pista

Fa molto caldo in pista, sì (fa caldo in pista)

Si si

(Eh)

Fino all’—, fino all’—, fino all’—

In pista fa molto caldo

(DJ che festa, DJ della festa)

Fa molto caldo in pista

Ora siamo andati a vapore

Di’ al tuo ragazzo che avevi, ma io sono quello che ha il controllo

Lascia che si fo**a che me la spasso con r-pol

Che la squadra lavora sul caso aspettando la chiamata (Woh-oh-oh)

Ti do calore, come muovi bene quel corpo, bellezza

Le mette il flow e in guerra non si leva (Non si leva)

Dovremmo fart un paio di cosette (Woh-oh)

Sei molto carina, bagnata, sei come la dinamite

Ozuna

Balla fino all’alba

Balla fino all’alba, baby

Che nella pista da ballo fa molto caldo

Fa molto caldo in pista, eh-eh-eh

Balla fino all’alba

Balla fino all’alba (Fino all’alba)

Fa caldo in pista (Hahaha)

Fa molto caldo in pista, yeh-eh-eh (Woh-oh, oh-oh)

Ascolta su: