La colonna sonora originale della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, trasmessa su Rai 1 dal 21 febbraio 2021: la sigla e le musiche

La colonna sonora originale della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, nuova fiction diretta da Luca Miniero, è stata composta da Santi Pulvirenti e Tommy Caputo ed è disponibile all’ascolto. Ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, la serie tv è formata da 4 episodi scritti da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale. Gli interpreti sono: Luisa Ranieri (Lolita Lobosco), Filippo Scicchitano (Danilo Martini), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Raffaele “Lello” Esposito), Bianca Nappi (Marietta Carrozza), Giulia Fiume (Carmela Lobosco), Ninni Bruschetta (questore Jacovella), Paolo Briguglia, Lunetta Savino (Nunzia), Francesco De Vito (professor Introna), Maurizio Donadoni (Trifone), Corrado Nuzzo (Tonio), Aldo Ottobrino (Nicola “Petresine” Lobosco), Camilla Diana (Caterina) e Susy Del Giudice (Vincenzina).

Nella soundtrack della miniserie, trasmessa su Rai Uno da domenica 21 febbraio 2021, sono presenti un totale di 48 tracce tra musiche e brani, tra le quali due interessanti canzoni inedite con testo e voce di Santi Pulvirenti, che fanno da sigla iniziale e sigla finale. Ma nella serie, vengono utilizzate anche altre canzoni. Cliccate sugli appositi collegamenti per accedere alle varie sezioni.

Le indagini di Lolita Lobosco tracklist (colonna sonora originale serie tv Rai 2021)

Me and My Prison Soul 03:04 Il vice questore lobosco 02:00 Lolita 02:54 Urban Groove 01:40 Onde riflesse 02:03 Lost and Found 05:17 La stanza 02:43 Beat to Beat 01:33 Back 03:51 Camminando da sola 02:09 Motus 03:42 Cold Lol 01:34 Lolita e i suoi pensieri 03:00 Rallenty 02:03 Come Away 03:06 Murder 01:57 Seduti a tavola 02:19 Tensione in cella 02:00 Verso di te 01:57 Low 03:37 Opening Memories 01:53 Il colpevole 01:56 Apulia Beat 01:38 Crime Scene 02:43 Flash 02:35 Come 01:59 Restiamo amici 02:05 I Know Your Secret 02:59 Beginning 02:02 Introspezione 01:39 Klaus House 01:26 Le emozioni di lolita 01:56 Blue Cruising 01:50 Apulia Crime 02:21 Bo! 02:02 Sensazioni 01:43 Mind Extension 01:56 Your Secrets 02:21 I Saw Your Face 02:32 Louboutin 01:35 Lol & Guitar 01:06 Lolita Vibes 01:56 Bad Dreams 02:17 Commissariato 01:50 Lolita indaga 02:03 Secret Impulse 02:00 Simply Lol 01:08 The First Crime 01:35

Canzone sigla iniziale Le indagini di Lolita Lobosco

Me and My Prison Soul – Santi Pulvirenti & Tommy Caputo

La meravigliosa sigla che apre i quattro episodi della fiction, è stata composta (insieme a Tommy Caputo) e interpretata da Santi Pulvirenti, compositore e musicista catanese classe 1973.

Sigla finale

Lost and Found Santi Pulvirenti & Tommy Caputo





Come Away – Santi Pulvirenti & Tommy Caputo

Altre canzoni

Episodio 1: La circonferenza delle arance

– Il cuore è uno zingaro – Nada

Composto da Franco Migliacci e Claudio Mattone, Il cuore è uno zingaro vinse l’edizione 1971 del Festival di Sanremo, dove fu presentato in doppia esecuzione da Nicola Di Bari e Nada, che lo rilasciarono come singolo su vinili a 45 giri. Visto il grande successo, in seguito la canzone venne reinterpretata da diversi artisti, anche in altre lingue come l’inglese (The Gipsy in You da da Al Martino) e in spagnolo (Mi Corazón Es Un Gitano) da Lupita D’Alessio.

Episodio 2: Solo per i miei occhi.

– Bloodless – Scritta e interpretata da Thony [Guarda il video su RaiPlay tratto da Tutto Può Succedere.]

Federica Johanna Victoria Caiozzo, alias Thony, è una cantautrice e attrice palermitana classe 1982. Nel 2017 entrò a far parte del cast della seconda stagione della serie Tutto può succedere, per la quale compose anche brani come Bloodless. Per saperne di più sull’artista, vai su Wikipedia.

Episodio 3: Spaghetti all’assassina

Episodio 4: Gioco pericoloso