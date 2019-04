Clementino – Tarantelle è il nuovo album: info e tracklist

Il 3 maggio 2019, esce per Universal Music Italia l’attesissimo sesto album in studio del rapper campano Clementino, che si intitola Tarantelle, che arriva a oltre due anni da Vulcano, che esordì al terzo posto nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. I titoli delle canzoni.

Il progetto discografico racchiude 14 nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi quattro singoli estratti “Gandhi” (uscito l’8 marzo 2019), “Un Palmo Dal Cielo” (rilasciato il 15 marzo), “Hola!” (disponibile dal 12 aprile) e “Chi vuol essere milionario?” (ft. Fabri Fibra), pubblicato il 19 aprile 2019.

Ma il rapper di Senigallia non è l’unica guest star, perché l’album vede altri tre ospiti dello spessore di Gemitaiz, Caparezza e il giovane ed emergente William Mezzanotte, in arte Nayt, con il quale collabora nella citata “Hola!”. In quest’era discografica, il rapper avellinese ha quindi scelto di collaborare con quattro colleghi dagli stili completamente differenti di fare rap.

Per quel che concerne le versioni in vendita, il disco è disponibile nel classico CD, in vinile, nel vinile colorato e autografato e in download digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming.





La copertina sembra mostrare un Clementino in versione adolescenziale intento (presumibilmente) a mangiare pop corn. Lo scatto è stato modificato da Corrado Grilli, in arte Mecna.

Se siete davvero smaniosi di ascoltare pezzetti di altre tracce, dovete inoltre sapere che alcuni spezzoni sono ascoltabili in anteprima nel canale Youtube dei simpaticissimi Arcade Boyz.

Clementino – Tarantelle tracklist

Gandhi 1:42 (prodotta da Don Joe & Ryanairz) [Audio] Un palmo dal cielo 3:42 (prodotta da Yung Snapp) [Audio] Alleluia (featuring Gemitaiz) 3:50 Mare di notte 2:48 Tarantelle (Che ne sarà di me) 3:39 Hola! (feat. Nayt – prodotta da PJ Gionson) 4:05 [Audio] Sempreverde 3:37 Versi di te 3:41 Babylon (feat. Caparezza) 3:07 Chi vuol essere milionario? (feat. Fabri Fibra – prodotta da Big fish) 2:46 Freddo 2:47 Smoke Bong 2:38 La mia follia 3:33 Diario di bordo 3:17