Bunt. – Oh My Other: audio, testo, traduzione e informazioni sul singolo

I Bunt. sono i tedeschi Nico Crispin e Levi Wijk e Oh My Other è un singolo rilasciato ovunque l’11 gennaio 2014, mentre dal successivo 24 gennaio è disponibile la versione Blunt. Remix.

Quest’emergente duo di Stoccarda, ha già raccolto decine di milioni di streams su Spotify e solo l’orecchiabile e gradevole brano in oggetto, ha superato il milione di ascolti.

La canzone sarà racchiusa nel primo album in studio, che vedrà la luce il prossimo giugno.

Testo

In your garden, in your bed

Tell me why, oh, why you left

Lit a fire in my head

Tell me why, oh, why you left

‘Cause when I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you

‘Bout my other love

You never wrote to me

And oh, my other

You never wrote

Oh, my other

You never called for me

And oh, my other

Never let me go, oh

Woah-oh-oh-oh

Never let me go, oh

Oh-oh-oh

Cut me out and pull the thread

Tell me something sweet instead

These old flowers faded red

Why come back and leave again?

‘Cause when I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you

‘Bout my other love

You never wrote to me

And oh, my other

You never wrote

Oh, my other

You never called for me

And oh, my other

I am sideways

Counting down to the mess you made

Well, it’s somehow too late





‘Cause when I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you why

When I’m gone, I’m gonna tell you

Never let me go, oh

Woah-oh-oh-oh

Never let me go, oh

Oh-oh-oh





Traduzione in italiano

Nel tuo giardino, nel tuo letto

Dimmi perché, oh, perché te ne sei andata

Accendendo un fuoco nella mia testa

Dimmi perché, oh, perché te ne sei andata

Perché quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò

Del mio altro amore

Non mi hai mai scritto

E oh, il mio altro

Non hai mai scritto

Oh, mio ​​altro

Non mi hai mai chiamato

E oh, il mio altro

Non lasciarmi andare, oh

Woah-oh-oh-oh

Non lasciarmi andare, oh

Oh-oh-oh





Mi hai tagliato fuori e estratto il filo

Dimmi qualcosa di dolce, piuttosto

Questi vecchi fiori rosso sbiadito

Perché tornare e andarsene di nuovo?

Perché quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò

Del mio altro amore

Non mi hai mai scritto

E oh, il mio altro

Non hai mai scritto

Oh, mio ​​altro

Non mi hai mai chiamato

E oh, il mio altro

Sono stato ingannato

Conto alla rovescia per il casino che hai fatto

Beh, in qualche modo è troppo tardi

Perché quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, ti dirò perché

Quando me ne sarò andato, te lo dirò

Non lasciarmi andare, oh

Woah-oh-oh-oh

Non lasciarmi andare, oh

Oh-oh-oh

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Blunt.

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2019

Durata: 2:59

Etichetta: Geffen Records/Virgin