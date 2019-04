Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Nicky Jam – Date La Vuelta: video ufficiale, testo, traduzione e informazioni

In data odierna è uscito il nuovo scoppiettante singolo di Luis Fonsi, Nicky Jam e Sebastián Yatra battezzato Date La Vuelta.

Fonsi ci riprova: dopo l’incredibile tormentone Despacito, il cantautore portoricano ha chiamato a raccolta il collega statunitense Nick Rivera Caminero, aka Nicky Jam, ed il musicista, compositore e cantautore colombiano Sebastián Obando Giraldo, meglio conosciuto come Sebastián Yatra.

Il trio delle meraviglie ha dato vita a questo allegro e contagioso pezzo, che si candida ufficialmente come uno dei tormentoni dell’estate 2019.

Girato in un deserto non meglio specificato, nel video ufficiale vediamo un nutrito gruppo di ragazzi decisamente fiacchi, ma all’arrivo dei tre artisti tutto cambia ed inizia la fiesta! Per vederlo cliccate sull’immagine.

Testo

Date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita

¡Ay!

Dímelo Fonsi

La noche está tan perfecta, que bien te ves (Yatra, Yatra)

Oh, ese vestido corto te queda bien (Nicky Jam), ouh-uoh

Tú sabe’ que ere’ mi morena, ey

De todas tú eres la primera, ey

Yo a ti te llevo a donde quiera, ey

Todo lo hacemo’ a tu manera, yeh-eh

Así que, date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita (Date la vuelta, ma’, date la vuelta)

Date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita (Date la vuelta, ma’)

Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Como si congeláramos este momento, síguete moviendo, oh (-Do-oh)

Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento

Síguete moviendo, oh-oh (Oh-oh; Nicky-Nicky-Nicky Jam)

Yeh-yeh

Yo no cambio mi nena, con ella todo fluye natural

Como Natti bien criminal

Yo vine normal y ella me saco el animal

Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, ey

De Punta Cana a Venezuela, eh

Baby, te llevo a donde quiera’, eh

Todo lo hacemo’ a tú manera, yeah

De Puerto Rico a Cartagena, eh

De Punta Cana a Venezuela, eh

Baby, te llevo a donde quiera’, eh

Todo lo hacemo’ a tú manera, yeah

Así que, date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita (Date la vuelta, ma’, date la vuelta)

Date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita (Date la vuelta, ma’)

Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Como si congeláramos este momento, síguete moviendo, oh (Síguete movien’; Oh-oh, oh-oh)

Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento

Síguete moviendo, oh-oh

(Yatra, Yatra)

Uno con ese cuerpo no se equivoca

Bailando me pegue y la bese en la boca

Tú sabes que es mi turno y ahora me toca

Tú sabes que este loco a ti te pone loca (Yatra, Ya’)

Vacílalo, vacílalo (Vacílalo)

Que llego yo, que llego yo

Vos sos una princesa bien mala y traviesa

Con esa hermosura de pies a cabeza

Así que, date la vuelta, mami (Uyeh)

Suéltate el pelo pa’ mi (Uh-no-oh)

Date la vuelta, mamita (No-no-uoh; Báilalo, báilalo), eh-eh-eh

Date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa’ mi

Date la vuelta, mamita (Date la vuelta, ma’, date la vuelta)





Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Como si congeláramos este momento, síguete moviendo, oh (Síguete movien’; Oh-oh, oh-oh)

Entonces síguete moviendo, síguete moviendo (Oh-oh)

Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento

Síguete moviendo, oh-oh

Síguete moviendo, oh

La noche está tan perfecta, que bien te ves (Que bien te ves)

Ven y date la vuelta por mí otra vez





Traduzione in italiano

Girati, tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino

Oh!

Dimmi Fonsi

La notte è così perfetta, sei bellissima (Yatra, Yatra)

Ouh, questo vestito corto ti sta bene (Nicky Jam), ouh-uoh

Tu sai che sei la mia brunetta, hey

Sei la prima in assoluto, ehi

Ti porterò ovunque tu voglia, ehi

Facciamo tutto a modo tuo, eh-eh

Quindi, girati tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino (Girati di più, girati)

Girati tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino (Girati, di più)

Quindi continua a muoverti, non fermarti (oh-oh)

Come se congelassimo questo momento, non fermarti, oh

Quindi continua a muoverti, continua a muoverti (oh-oh)

So che dentro di te senti ciò che sento io

Continua a muoverti, oh-oh (Oh-oh, Nicky-Nicky-Nicky Jam)

Yeh-yeh

Non cambio il mio tesoro, con lei tutto scorre naturalmente

Bene come Natti “criminal”1

Io sono normale e lei ha tirato fuori l’animale che c’è in me

Se me lo permetti, posso portarti da Porto Rico a Cartagena, eh

Da Punta Cana al Venezuela, eh

Tesoro, ti porto dove vuoi yeah

Facciamo tutto quel che vuoi, eh-eh

Da Porto Rico a Cartagena, eh

Da Punta Cana al Venezuela, eh

Tesoro, ti porto dove vuoi eh

Facciamo tutto quel che vuoi, yeah

Quindi, girati tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino (Girati di più, girati)

Girati, tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino (Girati di più)





Quindi continua a muoverti, continua a muoverti (oh-oh)

Come se stessimo congelando questo momento, non fermarti, oh (Continua a muoverti, Oh-oh, oh-oh)

Quindi continua a muoverti, continua a muoverti (oh-oh)

So che dentro di te senti quel che sento io

Continua a muoverti, oh-oh

(Yatra, Yatra)

Uno con quel corpo non si sbaglia

Ballando mi colpisce e le bacio in bocca

Sai che è il mio turno e ora tocca a me

Sai che questo pazzoide ti fa impazzire (Yatra, Ya’)

Lascialo perdere, lascialo perdere (lascialo perdere)

Che arrivo io, che arrivo io

Sei una principessa cattiva e birichina

Con quella bellezza dalla testa ai piedi

Quindi, girati, tesoro (Uyeh)

Sciogli i capelli per me (Uh-no-oh)

Girati, tesorino (No-no-uoh, ballalo, ballalo), eh-huh-huh

Girati, tesoro

Sciogli i capelli per me

Girati, tesorino (Girati di più, girati)

Quindi continua a muoverti, continua a muoverti (oh-oh)

Come se stessimo congelando questo momento, continua a muoverti oh (continua a muoverti; Oh-oh, oh-oh)

Quindi continua a muoverti, continua a muoverti (oh-oh)

So che dentro di te senti quel che sento io

Continua a muoverti, oh-oh

Continua a muoverti, oh

La notte è così perfetta, hai un bell’aspetto (hai un bell’aspetto)

Vieni e girati di nuovo per me

1 Criminal è stato un singolo di Natti Natasha feat. Ozuna pubblicato il 1° settembre 2017.

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Nicky Jam

Data di pubblicazione: 24 aprile 2019

Durata: 3:39

Etichetta: Universal Music Latino

Autori

Luis Fonsi, Nicky Jam, Sebastián Yatra, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Pablo Arévalo, Pablo Benito Revollo, Felipe Mejia & Alberto Hernandez. Produttori: Andrés Torres & Mauricio Rengifo.