Mondo Marcio – Oh God: audio e testo del nuovo singolo

Pubblicato venerdì 22 novembre 2019, Oh God è un singolo del rapper milanese Gian Marco Marcello, meglio conosciuto come Mondo Marcio, prodotto da Samuel Hanson.

Il testo e l’audio della nuova canzone, a parer mio veramente molto carina, orecchiabile e attuale, che segna il ritorno in grande stile di questo artista, che non nascondo mi sia sempre piaciuto.

Mondo Marcio – Oh God testo

Ta ta ta ta, uh, uh uh

Ta ta ta ta, uh, uh uh

Questa casa era una traphouse

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow” (bhe wow)

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god

Questa casa era una traphouse

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow” (bhe wow)

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god





[Strofa 1]

Tu vuoi una Maserati

Ma non hai voglia di sporcarti le mani

Sto con due Playboy bunnies

Non so chi è la mamma e mi chiamano papi

Oh fra, questa vita è loca

Quanti marci ho visto sotto per la coca

Nonostante tutto resto ancora so fly

Frate tu sei Scarface, questa è sosa, sosa.

Questa casa era una traphouse (traphouse)

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow”

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god

Questa casa era una traphouse

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow”

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god.

La vita è una sfida, Al Pacino

Trasformo acqua in vino

Angeli e demoni come ti regoli, chi è che vuole essere il primo

Nelle tasche ho l’erba

Se la polizia mi ferma posso solo dirgli “mer*a”

Avevo l’anima in un server

Fumo purple weed

Marcio v.i.p

Noi ci facciamo i film

Poi non è mai così

Solo me and my bitch

Non posso credere a nessuno

Goditi ogni giorno finché siamo fumo ah, marcio.





Questa casa era una traphouse

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow” (wow)

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god

Questa casa era una traphouse

Prima stavo nel garage ora è una penthouse, oh god (oh god)

Lei che dice “bhe wow”

E ora vuole darmi quello che mi spetta, oh god, oh god, oh god, oh god.





