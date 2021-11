Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso? Lei è un influencer premiata da Forbes

By

L’artista deve il suo successo soprattutto ai testi magnifici che sa riportare in musica sotto forma di canzoni. Ma Tommaso Paradiso ha anche un fascino, per il gentil sesso, di certo innegabile. Il cantante però è fidanzato ormai da tempo.

Non tutti sanno che il cuore del cantante è più che impegnato ormai da tempo. A farlo innamorare è stata una influencer persino premiata da Forbes. Chi è la compagna di Tommaso Paradiso? Scopriamolo insieme.

Tommaso Paradiso, chi è la sua fidanzata?

Il cantante è di nuovo tornato a far parlare di sé con un singolo che sta risuonando in Radio da diverse settimane. Stiamo parlando di ‘Magari no’, una canzone nel pieno stile Tommaso Paradiso.

L’ex cantante dei The giornalisti scrive spesso canzoni struggenti, di amori che finiscono, di amori che nascono all’improvviso, magari nelle calde giornate d’estate ma del suo d’amore parla molto di rado. Nel cuore di Tommaso c’è ormai da tempo Carolina Sansoni, volto già noto al mondo dello spettacolo.

La ragazza, classe 1989, è nata a Roma e ha un account IG che vanta numerosi followers.

Tommaso, chi è Carolina: tutto su di lei

Con il suo profilo, caro_sansoni, la ragazza vanta ben 50,7 mila follower. Qualcuno sicuramente la ricorda come fondatrice di ‘Talkingpills‘, contenitore online con pillole sul mondo del lavoro che offre interessanti approfondimenti, interviste e job alert.

Con questo suo progetto, Carolina si è fatta notare da tantissime persone. Anche ‘Forbes’ l’ha premiata come uno dei 100 Under 30 più influenti d’Italia.

La Sansoni si è fatta notare però anche da un’altra persona, Tommaso che ha trovato in lei l’amore.

Carolina è nata a Roma nel 1989. Ha avuto la fortuna di frequentare una scuola americana nella stessa città, per poi trasferirsi a Londra all’età di 17 anni. Qui ha studiato comunicazione e marketing. Poi dopo il lungo periodo in Inghilterra, Carolina è tornata a casa in Italia.

Ha preferito trasferirsi in una metropoli come Milano, dove ha deciso di iscriversi al prestigioso Istituto Marangoni, scuola di moda e di design che si trova proprio al centro del capoluogo lombardo.

Insomma, bella, intelligente e intraprendente: Tommaso ha scelto proprio una donna con completa in tutto e per tutto. I due formano una delle coppie più belle del mondo della musica e dello spettacolo.