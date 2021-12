Che cos’è la musicoterapia e perchè può aiutarti molto

Sapete perché la musicoterapia fa bene a noi stessi? Ecco spiegato le motivazioni.

La musica è uno dei mezzi che abbiamo a disposizioni per comunicare. Sin da subito nella nostra vita è presente in quanto uno dei primi sensi che si sviluppano è quello dell’udito.

Secondo alcuni studi, siamo in grado di percepire suoni sin dal grembo materno, per questo molte volte vengono utilizzati degli strumenti per rilassare il bambino ancora nel pancione o vengono affissi al lettino dei pupazzi musicali in modo che agevolino e migliorino il riposo del neonato.

Musicoterapia: a cosa serve

Inoltre, la musica ha un vero effetto terapeutico sul nostro organismo. A volte ascoltare un certo tipo di canzoni che ci fa venire in mente momenti allegri o ci piace, rilascia alcune endorfine che si dà la carica giusta per affrontare al meglio la giornata, mentre ci sono altri tipi di suoni e di canzoni che ci possono dare una maggiore concentrazione sia sul lavoro che sullo studio.

Una ricerca fatta dall’Università del Queensland ha dimostrato che ascoltare musica estrema come l’hardcore, il punk o l’heavy metal in un momento di rabbia, fa rilassare e ci fa tornare ad essere più calmi.

Per questo negli hanno si è andata sempre più sviluppando la musicoterapia.

Secondo la definizione ufficiale:

La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. Essa mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e inter-personale e di conseguenza migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.

Gli obiettivi terapeutici

Pertanto bisogna cercare un bravo musico-terapeuta che sia professionale e riesca a far sviluppare quello che la musicoterapia cerca di fare.

Ossia mettere in connessione l’io e l’altro, dando vita ad una propria identità sonora che si definisce come ISO.

Ognuno di noi ha un ISO personale che è una sorta di biografia musicale, e nella musicoterapia lo specialista mette in gioco il suo ISO con quello del paziente al fine di avere una comunicazione come una sorta di gioco dinamico e aiutarlo a superare i suoi problemi.

Questa pratica è basata sull’ascolto e sul bisogno di ascolto, utile per migliorare la comunicazione con l’altro.