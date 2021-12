Abba in tour, le date dei concerti in Italia

By

Tra le tappe del nuovo tour degli Abba ci sono anche delle date in Italia. Ecco dove saranno.

Con all’attivo 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, con una costante di vendita ogni anno da ben 51 anni, gli ABBA sono una band scandinava famosa in tutto il mondo per aver, oltre collezionato una serie di successi discografici, influenzato la musica internazionale pop essendo tra i più importanti esponenti.

Il loro nome deriva dall’acronimo delle lettere dei membri di cui ne fanno parte (Agneta, Benny, Björn e Anni-Frid).

Nella prima versione del loro nome, nel logo le lettere erano scritte normalmente, dal 1976, in poi su tutte le copertine dei loro dischi la prima B appare rovesciata avendo quindi il logo con la scritta ᗅᗺᗷᗅ.

ABBA: le date in Italia

Formatosi nel 1970, dopo quattro anni raggiungono l’apice del loro successo grazie alla partecipazione e alla vittoria all’Eurovision Song Contest dove presentano il brano Waterloo in rappresentanza della Svezia (ottenuta a seguito della vittoria al concorso Melodifestivalen del 1974 con cui hanno partecipato con lo stesso brano).

Da quel momento in poi, il gruppo ha avuto un enorme successo e i loro brani sono diventati famosi in tutto il mondo a tal punto da diventare dei veri esponenti della musica pop fonte d’ispirazione per tutti i cantanti e gruppi successivi.

Sono il primo gruppo musicale non anglofono d’Europa ad aver raggiunto un enorme successo nei paesi anglofoni del mondo come il Regno Unito, l’Irlanda, gli Usa, il Canada, L’Australia, il Sud Africa e la Nuova Zelanda.

Nel 1982 all’apice del loro successo, i matrimoni tra Björn con Agnetha e Benny con Anni-Frid cominciarono ad avere dei problemi e le coppie si separarono facendo sciogliere il gruppo per annunciare il loro ritorno soltanto nel 2018 rinviato poi a causa di alcuni problemi tra cui la pandemia da Covid-19.

Tornano nel 2021 con la pubblicazione di due nuovi singoli e un nuovo tour.

Mamma Mia! e il tour con gli avatar

Però prima di questo avvenimento, il gruppo si era già ritrovato, a seguito dell’uscita del film Mamma Mia! con Maryl Streep assoluta protagonista che assieme a tutto il cast reinterpreta le canzoni più famose nella band (come accade anche nel sequel), dove alcuni componenti del gruppo prendono parte in alcuni cameo all’interno della pellicola.

Il gruppo sarà nuovamente in concerto con il tour ABBA VOYAGE che vedrà sul palco degli avatar dei componenti della band accompagnati da una band dal vivo di 10 elementi.

I prezzi vanno da 59 € a 64 €.

I concerti si terranno anche in Italia e le prossime tappe nel nostro Paese saranno a Varese e Roma rispettivamente il 7 e il 5 maggio 2022.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti cliccare QUI.