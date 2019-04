Matia Bazar – È PrimaverAmore: audio e testo della canzone

Dal 26 Aprile è disponibile in streaming, in download digitale e in radio in radio il nuovo singolo dei Matia Bazar “È PrimaverAmore”.

Questo gruppo, che non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo stato uno dei più importanti nella penisola ma anche uno dei pochi ad avere raggiunto successi a livello mondiale, nel 2018 è ripartito con lo storico membro Fabio Perversi, divenuto leader e “anima” della band, ora composta dalla nuova cantante Luna Dragonieri, Piero Marras alla chitarra , Fiamma Cardani alla batteria e Paola Zadra al basso.

In pieno stile Matia Bazar, il nuovo gradevole brano omaggia gli amori che nascono in primavera e leggerezza ed la positività che questa stagione trasmette ad ognuno di noi.

Testo

Era inverno quando ti incontrai

in un giorno gelido

occhi dentro agli occhi noi

io cercavo le tue mani

per entrare nel tuo cuore

e poterci dire poi “E’ primavera amore”.

Eravamo forse troppo piccoli

ma io so che certe anime

si uniscono per sempre

siamo stelle uniche

siamo indivisibili

orbitiamo libere.





Dimmi i tuoi segreti

e nei tuoi sogni cosa vedi

sono qui, ahah

dammi i tuoi sorrisi ed i pensieri più inconsueti

sono qui, per dirti che

è primavera amore

amore

Dimmi solamente che rimani

nel deserto di domani

pioggia solo per noi.

Era buio quando ti baciai

tra la luna tiepida

ed un fiume d’argento

torno nel passato per svelarti

tutto quello che ci attende

quando un giorno ti dirò

“E’ primavera amore”

amore.

Dimmi i tuoi segreti

e nei tuoi sogni cosa vedi

sono qui, ahah

dammi i tuoi sorrisi ed i pensieri più inconsueti

sono qui, per dirti che

è primavera amore

amore.





E’ primavera amore

amore

amore

amore

amore.





Download

Audio

Informazioni

Artista: Matia Bazar

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 3:28

Etichetta: Farn Music

Autori

Compositori: Fabio Perversi, Gino De Stefani. Lyricist: Silvia Dragonieri, Fabio Perversi