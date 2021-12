Cerchi con il fumo feat. Neffa, Coez | testo e video della canzone

Di seguito il testo e il video della canzone Cerchi con il fumo di Coez in featuring con Neffa contenuto nell’ultimo album del cantautore.

Cerchi con il fumo è una delle canzoni presente nel nuovo album del cantautore Silvano Albanese, in arte Coez, pubblicato lo scorso 3 dicembre intitolato Volare, sesto album in studio da solista prodotto dalla Carosello Records.

Il brano è eseguito in duetto con Neffa.

Coez: Cerchi con il fumo, video e testo

Tra le canzoni ufficiali che fanno parte di Volare, l’album di Coez, troviamo:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow easy

Cerchi con il fumo (feat. Neffa)

Occhi rossi

Sesso e droga (feat. Guè & Gemitaiz)

Come nelle canzoni

Ol’ Dirty (feat. Noyz Narcos)

Bomba a mano

Crack (feat. Salmo & Massimo Pericolo)

Casse rotte (feat. Brokenspeakers)

Margherita

Faccia da rapina

Video e testo del brano

Ecco il video e il testo della canzone Cerchi con il fumo:

[Intro: Neffa]

Ehi CZ, non sento la tua voce da un po’

Volevo sapere come stai

E, niente, se ti va, cantami una canzone

[Strofa 1: Coez]

Spesso dentro tutto chiaro

A volte invece cerchi con il fumo

Tu hai la faccia un po’ spaurita

Tipo quando arrivi e cerchi per il fumo

Non ci crede più nessuno a questo tempo

Questo tempo non crede più in noi

Riflessa sul pavimento balli un lento

Stai sparendo coi

Capelli nel vento, portamento raro

Le canzoni io te le intonavo nell’orecchio

E sbagliavo parole

Tu sprеcavi le parole e io non imparavo

[Pre-Ritornello 1: Coez]

Mai, mai, mhm

Mai, mai, mai, mhm

[Ritornello: Neffa]

E adеsso aspetto qua

Qui dove nessuno viene

Mai nessuno se ne va

Non sposto una virgola

Faccio cerchi con il fumo

Fumo e cerchi un altro già

[Strofa 2: Coez]

Testa fra le mani

Se rimani anche col freddo fra le mani, sudo

Oggi è già domani, troverai

Una nuova cura in un altro profumo

Quello mio sa di buono

Quello tuo sa di un altro uomo

Non c’è Dio, non c’è perdono

E non c’è mio senza nostro e sono

Come un Blues Brother che è rimasto a piedi

Con le guardie dietro checkami dal vetro

Baby, ora che sciogli i nodi, ora che m’odi

Fino alla luna e indietro

[Pre-Ritornello 2: Coez]

Vai, vai, vai, mhm

Vai, vai, vai, mhm

Fino alla luna e indietro

Vai, vai, vai, mhm

Vai, vai, mhm

[Ritornello: Neffa]

E adesso aspetto qua

Qui dove nessuno viene

Mai nessuno se ne va

Non sposto una virgola

Faccio cerchi con il fumo

Fumo e cerchi un altro già

[Outro: Neffa]

Mentre giro a vuoto per te

Storia chiusa, ognuno per sé

(Fumo e cerchi un altro già)

Cerchi con il fumo perché

Volano più in alto di me

(Fumo e cerchi un altro già)

Mentre giro a vuoto per te

Storia chiusa, ognuno per sé

(Fumo e cerchi un altro già)

Cerchi con il fumo perché

Volano più in alto di me