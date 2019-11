Metroman – Tutto Bellissimo: audio e testo del singolo d’esordio

Rilasciato venerdì 15 novembre 2019 via Fish Records, Tutto Bellissimo è il primo vero singolo del 38enne torinese Nicolò Modica, artisticamente conosciuto come Metroman, in quanto dall’ormai lontano 2006, canta sui tram e sulle metropolitane, postando successivamente i contagiosi video che l’hanno reso molto popolare su social network come Facebook, dove ad oggi vanta oltre 122 mila fan.

Il testo e l’audio del nuovo brano prodotto da iPesci, duo elettro-pop che si definisce “idiot pop”, che ha come punti di riferimento musicali gli Skiantos e i Righeira, non è un caso che questa canzone sia caratterizzata da sonorità che ricordano gli anni ’90.

Metroman – Tutto Bellissimo testo

Download su: Amazon – iTunes

Quanti colpi ho dato quanti colpi ho incassato

chiuso all’angolo della tua vita, sul tuo ring

e se ripensi a quella notte, quando sei scappata ad Amsterdam

per fare inca**are i tuoi

e non dirmi che non sei più la stessa

che non hai più la fretta

che cambiare porta solo guai

ti senti comoda e ti leggi il giornale

ma non scendi a cantare.

Scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman

scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman.





Cammini con la testa dentro il tuo cellulare

la vita scorre fuori e non c’è il tasto replay

e se ripenso a quella notte quando mi hai fermato all’Alcatraz

eri pazza più di me

era bello, tutto bellissimo

sognavi il sud Africa

e invece siamo tutti qua

esci di casa con gli occhiali da sole e coi miei occhiali da sole.

Scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman

scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman.

E la mia voce esode sulle rive di tutte le terre, perché è la voce di tutti quelli che non parlarono, di quelli che non cantarono e oggi cantano (e oggi cantano; e oggi cantano)

Scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman

scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman.





Scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman

scendi giù in METRO con me

non importa come canti

ma importa dove canti

sono Metroman.





