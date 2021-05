Cassette – My Way: video, testo e traduzione della bella canzone-cover

I Cassette vi presentano My Way, singolo d’esordio disponibile dal 7 maggio 2021 su Time Records. Anche se si tratta della cover in chiave moderna e con parti di testo originali di I Will Survive, intramontabile e meravigliosa canzone di Freddie Perren e Dino Fekaris, portata al successo da Gloria Gaynor nel 1978, questo lavoro della band è veramente notevole e ascoltare la traccia è un’esperienza che dovete assolutamente fare.

Oltre a parte del famosissimo ritornello di quel brano, My Way, in radio dal 7 maggio, propone infatti anche parti inedite scritte con amore dai Cassette, emergente gruppo rumeno formato da due produttori (Sorin Seniuc e Ionut Catana) e dalla talentuosa, giovanissima (ha appena 16 anni) e promettente Olivia Alexandru, che è dotata di una voce a dir poco meravigliosa.

My Way parla della lotta al fine di realizzare il proprio sogno, un incoraggiamento per gli artisti, i musicisti ad ascoltare il proprio cuore e ad avere fiducia nel proprio talento.

Cassette è un progetto con sonorità deephouse con influenze electro, funk e dance, pronto a scalare le classifiche di tutto il mondo con un nuovo sound moderno ma con un tocco nostalgico. Con questa prima release, il gruppo ha fatto proprio centro!

Cassette – My Way testo

I will make my way

I’m trying to survive another day-day-day-day-day

Make it up-up-up

Make it move, flow flow

Put it all on paper and

Play it on and on

Just start with dreaming

You end up winning

Make it up-up-up

Every day-day-day

I will make my way

I’m trying to survive another day

In this big crazy world

Let my music show you what I’m really worth

Make it up-up-up

Every day-day-day

I will make my way

I’m trying to survive another day

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give

I will survive, I will survive

Turn it up-up-up

Every night-night-night

Everybody is disappearing

Like light light

I’ll start with dreaming

And end up winning

Make it up-up-up

Every day-day-day

Turn it up-up-up

Every night-night-night

Everybody is disappearing

Like light light

I’ll start with dreaming

And end up winning

Make it up-up-up

Every day-day-day





I will make my way

I’m trying to survive another day

In this big crazy world

Let my music show you what I’m really worth

Make it up-up-up

Every day-day-day

I will make my way

I’m trying to survive another day

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give

I will survive, I will survive

A-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give

I will survive, I will survive

I’m trying to survive another day

I’ve got all my life to live

And I’ve got all my love to give

I will survive, I will survive

I will survive

La Traduzione di My Way dei Cassette

Mi farò strada

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno-giorno-giorno-giorno-giorno-giorno

Inventa

Fallo muovere, flow, flow

Metti tutto su carta e

Suonalo a lungo

Si inizia col sognare

Si finisce per vincere

Inventa

Ogni giorno

Mi farò strada

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno

In questo grande e pazzo mondo

Lascio che la mia musica ti mostri quanto valgo davvero

Inventa

Ogni giorno

Mi farò strada

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno

Ho tutta la mia vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare

Sopravviverò, sopravviverò

Alza il volume

Ogni notte

Tutti stanno scomparendo

Come la luce

Inizierò a sognare

E finirò per vincere

Inventa

Ogni giorno

Alza il volume

Ogni notte

Tutti stanno scomparendo

Come la luce

Inizierò a sognare

E finirò per vincere

Inventa

Ogni giorno

Mi farò strada

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno

In questo grande e pazzo mondo

Lascio che la mia musica ti mostri quanto valgo davvero

Inventa

Ogni giorno

Mi farò strada

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno

Ho tutta la mia vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare

Sopravviverò, sopravviverò

A-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

Ho tutta la vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare

Sopravviverò, sopravviverò

Sto cercando di sopravvivere un altro giorno

Ho tutta la vita da vivere

E ho tutto il mio amore da dare

Sopravviverò, sopravviverò

Sopravviverò