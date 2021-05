I M INTER (Yes I am) di Mirko e i Tifosi Interisti, è il contagioso inno del diciannovesimo scudetto della squadra milanese, firmato da Max Pezzali: audio e testo della coinvolgente canzone

Dall’8 maggio 2021 è disponibile ovunque I M INTER (Yes I am), nuovo coinvolgente inno dell’Inter, inciso per festeggiare il diciannovesimo tricolore del club milanese nato nel 1908.

Info sulla canzone: gli autori (tra i quali Max Pezzali) e il cantante Mirko, speaker dell’Inter

Il testo del brano è stato firmato niente di meno che da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, interista “doc” nonché speaker ufficiale dell’Inter a San Siro, per l’occasione cantante, affiancato da Caterina Mastaglio, che ha preso parte ad una delle due versioni del brano (la Women Version), disponibile anche nella versione interpretata dal solo Mirko e in quella karaoke. Le due versioni sono comunque molto simili.

Grazie Inter! È un’emozione indescrivibile per me avere avuto l’onore e il privilegio di far vibrare la mia voce all’unisono con i vostri cuori, con la grinta di Mirko Mengozzi su una poesia d’amore scritta da Max Pezzali e Claudio Cecchetto con la musica di Renato Garretto e Dj Pitch. Che questo sia un piccolo passo per Caterina ma anche un grande passo per tutte le Donne. Caterina Mastaglio su Instagram

Che significa il titolo I M INTER (Yes I am)?

La prima parte del titolo, che è quanto sentiamo in quello che è un coro orgoglioso e riconoscibile, la si può interpretare in due mondi: “sono Inter” e “Inter Milano”. C’è poi Yes I am (Si, lo sono), che è chiaramente una dichiarazione di scelta.

La base strumentale scaricabile online

Come riporta il comunicato ufficiale nel sito dell’Inter:

La base strumentale sarà scaricabile online, a disposizione dei tifosi di tutto il mondo che potranno creare una versione personalizzata, mentre I M REMIX darà la possibilità a deejay e producer di fede nerazzurra di remixare il brano, ideando una versione dance, electro-pop, trap, reggaeton o del genere musicale preferito.

Il testo della canzone I M INTER – Yes I am di Mirko e i Tifosi Interisti

Download e audio su Amazon – CD – Ascolta su Apple Music

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Senza te non ci so stare

Di nerazzurro batte il cuore

Dal primo all’ultimo minuto

Canteremo all’infinito:

“Siamo noi, solo noi”

Non siamo scesi mai all’inferno

Inter Milano il nostro orgoglio

Il tuo nome e la tua storia

Suona dentro la memoria

“Siamo noi, solo noi!”

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh





Cambian le maglie dei campioni

Ma non cambiano i colori

Di un coro con la stessa voce

Gli occhi con la stessa luce

“Siamo noi, solo noi”

I nostri cuori in mezzo al campo

Saranno sempre lì al tuo fianco

In ogni attacco e ogni difesa

In trasferta come in casa

“Siamo noi, sempre noi!”

Yеs, I M

[Gianfelice Facchetti o Caterina]

Era la sera del 9 marzo 1908. Erano poco più di 40. Oggi siamo milioni

“Sempre e solo forza Inter!”

Yеs, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Yes, I M

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yes, I M

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yes, I M

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yes, I M

Yеs, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Black & Blue. Black & Blue. Black & Blue. Black & Blue.)

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh (Black & Blue. Black & Blue. Black & Blue. Black & Blue.)

Yes, I M

La squadra di Milano siamo noi

Yes, I M

I’m one for all, I’m not for everyone

Audio