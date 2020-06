Cannella – Ti Volevo Raccontare: ascolta il nuovo bel brano

Rilasciato il 23 giugno 2020 per Honiro Rookies, Ti Volevo Raccontare è il secondo singolo del cantautore indie pop Cannella che anticipa il secondo album in studio, successore di Siamo Stati l’America (maggio 2019).

Dopo “Foro Italico”, questo interessante artista ha reso disponibile questa bella e coinvolgente canzone (testo, audio e video realizzato da Lorenzo Piermattei), scritta di suo pugno (musica di Marta Venturini), nella quale parla di se in prima persona.

“Ti volevo raccontare è un pezzo non estivo perfetto per l’estate, perché si può ascoltare benissimo al mare, è orecchiabile e canticchiabile, ma c è anche tanto di me e penso vada ascoltato con attenzione“. Cannella.

Il testo di Ti Volevo Raccontare

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Ciao, sono sempre io

non sono cambiato così tanto, ma già lo so

sempre affascinato da qualcosa che non ho

a fare a pugni con la vita, un po’ le prendo e un po le dò

ciao, sono sempre io

che vinco la mia ipocondria con la solita ironia

e che sembro più coraggioso di quanto non lo sia

che quando dico: “me ne vado”, poi non vado mai via

[Pre-Ritornello]

E ancora scappo dalla solitudine

oh-oh

dalla realtà e da ogni mia abitudine

[Ritornello]

Ti volevo raccontare

di una festa in riva al mare

di un’estate da ballare

in un posto tropicale

ma che scemo che sono

a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

[Post-Ritornello]

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh





[Strofa 2]

Ciao, sono sempre io

quello che non ha mai imparato come si chiede aiuto

quello che ha troppa paura, ma di ricevere un rifiuto

e che usa sempre l’arma del cinismo come scudo

[Pre-Ritornello]

E ancora scappo dalla solitudine

oh-oh

dalla realtà e da ogni mia abitudine

[Ritornello]

Ti volevo raccontare

di una festa in riva al mare

di un’estate da ballare

in un posto tropicale

ma che scemo che sono

a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

[Post-Ritornello]

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh

e se cantassi

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh

[Ponte]

Ti volevo raccontare

qualcosa di speciale

di una notte lungo il mare

che non puoi dimenticare

ci voleva una canzone

che durasse una stagione

una canzone da ballare

in un centro commerciale

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh

[Ritornello]

Ti volevo raccontare

di una festa in riva al mare

di un’estate da ballare

in un posto tropicale

ma che scemo che sono

a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

[Post-Ritornello]

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh

e se cantassi

Oh-Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh-Oh





