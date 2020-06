Everybody Loves an Outlaw – I See Red: audio, testo e traduzione del brano

Leggi il testo e la traduzione in italiano di I See Red, singolo degli Everybody Loves an Outlaw rilasciato il 1 gennaio 2018, anticipando l’EP omonimo, uscito il successivo 31 ottobre.

Everybody Loves an Outlaw sono un duo composto da Bonnie e Taylor Sims, la cui musica unisce rock, country, blues e soul. Nell’Extended Play sono presenti ulteriori tre canzoni.

Nel gradevole brano in oggetto (audio), la protagonista prova tanta rabbia nei confronti dell’ormai ex uomo traditore e medita vendetta, tremenda vendetta.

Everybody Loves an Outlaw – I See Red testo e traduzione

Did you really think, I’d just forgive and forget, no

After catching you with her

Your blood should run cold, so cold

Pensavi davvero che avrei perdonato e dimenticato, no

Dopo averti beccato con lei

Il tuo sangue avrebbe dovuto raggelare, così gelido

You, you two timing, cheap lying, wannabe

You’re a fool, if you thought that I’d just let this go

Tu, tu traditore, bugiardo da quattro soldi, fallito

Sei uno sciocco, se pensavi che ci sarei passata sopra

I see red, red, oh red

A gun to your head, head, to your head

Now all I see is red, red, red

Non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, oh rabbia

Una pistola puntata alla testa, alla testa, alla testa

Ora non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, rabbia





Did you really just say, she didn’t mean anything, oh

I’ll remember those words, when I come for your soul, your soul

Hai davvero detto, che lei non conta niente, oh

Ricorderò quelle parole, quando verrò a prenderti l’anima, la tua anima

Know that you, you dug your own grave, now lie in it

You’re so cruel, but revenge is a dish best served cold

Sappi che ti sei scavato la tua fossa, adesso ti ci puoi sdraiare

Sei così crudele, ma la vendetta è un piatto che va servito freddo

I see red, red, oh red

A gun to your head, head, to your head, oh

Executioner style, and there won’t be no trial

Don’t you know that you better off dead

All I see is red, red, oh red

Now all I see is

Non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, oh rabbia

Una pistola puntata alla testa, alla testa, alla testa, oh

Stile boia, e non ci sarà alcun processo

Non sai che è meglio se muori

Non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, oh rabbia

Ora non ci vedo più dalla

Run, hide

Oh, you’re so done

Better sleep with one eye open tonight





Fuggi, nasconditi

Oh, sei proprio finito

Stanotte è meglio che dormi con un occhio aperto

I see red, red, oh red, oh

A gun to your head, head, to your head, oh

Executioner style, and there won’t be no trial

Don’t you know that you better off dead

All I see is red, red, oh red

Now all I see is red, red

Non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, oh rabbia, oh

Una pistola puntata alla testa, alla testa, alla testa, oh

Stile boia, e non ci sarà alcun processo

Non sai che è meglio se muori

Non ci vedo più dalla rabbia, rabbia, oh rabbia

Ora non ci vedo più dalla rabbia, rabbia

