Fulminacci: ascolta il nuovo singolo Canguro (con testo)

Mercoledì 9 settembre 2020 il cantautore romano Fulminacci ha reso disponibile Canguro (Maciste Dischi/Artist First), nuovo singolo che arriva dopo Le Ruote e San Giovanni, rispettivamente rilasciati l’8 novembre e il 6 dicembre 2019.

Il testo di questa nuova canzone dell’artista capitolino classe 1997, che dopo il successo del debut album La Vita Veramente, era tornato alla ribalta con le citate due release e dopo un silenzio durato mesi, ma eccolo tornare con questo singolo decisamente particolare e sperimentale, un mix tra vecchio e nuovo, che potrebbe non piacere a tutti gli ascoltatori.

La copertina del brano, è una delle prime ad essere stata realizzata con l’intelligenza artificiale, che dopo aver ricevuto centinaia di immagini, ne analizza i pixel, ne genera di nuove e le fonde tra loro. Difficile descrivere quello che vediamo nella cover: semplificando, potremmo dire che ritrae un essere umanoide gigante senza braccia e con la piccola testa di un Canguro.

Canguro Fulminacci Testo

Download su: iTunes

[1a Strofa]

Mi sposterai

come una goccia sulla fronte

nella mano

ti tufferai

ma con la forza delle onde

vacci piano

[Pre-Ritornello]

Spendo un po’ in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe

ma state calmi

stancami d’affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno

come la prima volta





[Ritornello]

Salto sono un canguro

trenta testate al muro

bella la sensazione

sbatto, sono un tamburo

sempre più giusto e puro

dentro c’ho tutto scuro

crolla la convinzione

odiami e vaffan*ulo

[2a Strofa]

Ti scapperò

come un indizio, uno starnuto

col tuo riflesso

ti servirò

come quel vizio superato

troppo spesso

[Pre-Ritornello]

(Spendo un po’) Spendo un po’ in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe

ma state calmi

stancami d’affetto e dopo bruciami nel petto e come un sogno

come la prima volta

[Ritornello]

Salto sono un canguro

trenta testate al muro

bella la sensazione

sbatto, sono un tamburo

sempre più giusto e puro

dentro c’ho tutto scuro

crolla la convinzione

odiami e vaffan*ulo

[Ponte]

Ma fino ad oggi vabbè

ma domani non so

voglio fare una brutta figura

sono un mostro, sì, faccio paura

fino ad oggi vabbè

ma domani non so

voglio fare una brutta figura

questa qua è la mia vera natura





[Pre-Ritornello]

Spendo un po’ in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe

ma state calmi

stancami d’affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno

come la prima volta, la prima volta, la prima

[Ritornello]

Salto sono un canguro

trenta testate al muro

bella la sensazione

sbatto, sono un tamburo

sempre più giusto e puro

dentro c’ho tutto scuro

crolla la convinzione

odiami e vaffan*ulo

[Outro]

Ma fino ad oggi vabbè

ma domani non so

voglio fare una brutta figura

sono un mostro, sì, faccio paura

fino ad oggi vabbè

ma domani non so

voglio fare una brutta figura

questa qua è la mia vera natura