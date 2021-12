Francesco De Gregori, le date dei prossimi concerti nel 2022

By

Francesco De Gregori ha annunciato le date di prossimi concerti nel 2022. Ecco dove sarà.

Nato a Roma nel 1951, Francesco De Gregori è uno dei più grandi cantautori della scena musicale italiana, fonte d’ispirazione per i giovani artisti e tutti coloro che vogliono cimentarsi in questo mondo.

Le sue canzoni si incontrano con sonorità rock per passare alla canzone d’autore, per poi avere nei testi e nelle musiche riferimenti alle canzoni popolari e al folklore del nostro Paese.

Francesco De Gregori: i concerti del 2022

Spesso per via dei testi troppo profondi e delicati, scritti con un uso della sintassi perfetta e sognante è definito un cantautore poeta.

Figlio di un bibliotecario e un’insegnante, venne chiamato Francesco in onore di suo zio, un ufficiale degli Alpini partigiano vicecomandante delle Brigate Osoppo che venne ucciso a Porzus nel 1945 dai partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi.

Cresciuto a Pescara, per poi tornare a Roma all’età di 10 anni, inizia a suonare la chitarra a quindici anni esercitandosi sul brano Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano e componendo la sua prima canzone che parla di un ragazzo disoccupato che sale sul Colosseo per farsi notare e chiedere un lavoro ma vi precipita scivolando e muore.

Inizia a farsi conoscere nel campo musicale grazie a suo fratello Luigi, in arte Ludwig, iniziando ad esibirsi in canzoni popolare al Folkstudio, celebre locale di musica romano di una volta.

All’interno di questo locale fa la conoscenza di molti artisti tra cui Antonello Venditti, Giorgio Lo Cascio, Edoardo De Angelis e molti altri. Con Lo Cascio comincia una collaborazione prima come duo e poi in un gruppo musicale prendendo alla fine entrambi la strada di solisti.

Esordisce come cantante solista a Un Disco per l’Estate del 1973 classificandosi all’ultimo posto ma viene molto discusso dalla critica per il suo primo album considerato ermetico nel testo e nel 1975 con Rimmel arriva il successo.

Le tappe e la possibile tracklist del concerto

Francesco De Gregori nel 2022 farà quattro concerti in Italia. Il cantautore sarà il 5 Marzo a Napoli presso la Casa della Musica – Federico I, poi sarà a Nonantola il 13 marzo al Vox Club, successivamente salirà sul palco dell’Atlantico a Roma il 14 marzo e infine sarà all’Alcatraz di Milano il 16 marzo.

Di seguito la possibile tracklist del concerto