Billie Eilish – Not My Responsibility: guarda il cortometraggio contro il body shaming (con testo e traduzione)

Not My Responsibility è un cortometraggio scritto e prodotto da Billie Eilish contro il body shaming, che originariamente doveva essere diffuso durante un tour che a causa della pandemia non c’è mai stato. Leggi il testo e la traduzione del suo discorso.

Nel filmato, la cantante è sola e quasi completamente al buio, con indosso una felpa nera con il cappuccio.

Dalla sua bocca escono parole di grande effetto, contro quasiasi forma di giudizio e pregiudizio e mentre parla, si spoglia molto lentamente per poi immergersi nell’acqua.





Billie si scaglia quindi contro quelle persone che giudicano altre persone in base alle apparenze e quindi in base alle forme del corpo o a cosa indossano.

La giovane artista risponde insomma a chi la critica per il modo in cui si veste e per il suo corpo, lei che in passato ha confessato le sue insicurezze riguardo al suo corpo, iniziate sin da bambina, ma lo scopo di questo video è anche quello di mandare un messaggio a tutte le ragazze che devono vedersela quotidianamente con i pregiudizi, perché la gente non si giudica dalla taglia o da cosa indossa.

Testo e Traduzione Not My Responsibility di Billie Eilish

Do you know me?

Really know me?

You have opinions

About my opinions

About my music

About my clothes

About my body

Some people hate what I wear

Some people praise it

Some people use it to shame others

Some people use it to shame me

But I feel you watching

Always

And nothing I do goes unseen

So while I feel your stares

Your disapproval

Or your sigh of relief

If I lived by them

I’d never be able to move

Would you like me to be smaller?

Weaker?

Softer?

Taller?

Would you like me to be quiet?

Do my shoulders provoke you?

Does my chest?

Am I my stomach?

My hips?

The body I was born with

Is it not what you wanted?

If I wear what is comfortable

I am not a woman

If I shed the layers

I’m a slut

Though you’ve never seen my body

You still judge it

And judge me for it

Why?

We make assumptions about people

Based on their size

We decide who they are

We decide what they’re worth

If I wear more

If I wear less

Who will decides what that makes me?

What that means?

Is my value based only on your perception?

Or is your opinion of me

Not my responsibility

Mi conosci?

Mi conosci davvero?

Hai opinioni

A proposito delle mie opinioni

Sulla mia musica

Sui miei vestiti

Sul mio corpo

Alcuni odiano ciò che indosso

Alcuni lo lodano

Alcuni se ne servono per far vergognare gli altri

Alcuni se ne servono per farmi vergognare

Ma sento che stai guardando

Sempre

E nulla di ciò che faccio passa inosservata

Quindi mentre sento i tuoi occhi addosso

La tua disapprovazione

O il tuo sospiro di sollievo

Se vivessi di tutto ciò

Non sarei mai riuscita a muovermi

Vorresti che fossi più piccola?

Più debole?

Più tenera?

Più alta?

Vorresti che tacessi?

Le mie spalle ti infastidiscono?

Il mio seno?

Sono il mio stomaco?

I miei fianchi?

Il corpo con cui sono nata

Non è quello che volevi?

Se indosso ciò che è comodo

Non sono una donna

Se perdessi grasso

Sareiuna pu**ana

Anche se non hai mai visto il mio corpo

Lo giudichi ancora

E mi giudichi per questo

Perché?

Giudichiamo le persone

In base alle forme

Decidiamo chi sono

Decidiamo quanto valgono

Se mi copro di più

Se mi copro di meno

Chi decide cosa i vestiti fanno di me?

Che significa?

Il mio valore si basa solo sulla tua percezione?

O la tua opinione su di me

Non è una mia responsabilità