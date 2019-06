Little Mix – Bounce Back: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di Bounce Back, singolo che segna il ritorno delle Little Mix, pubblicato il 14 giugno 2019 via RCA Records, segnando l’esordio con questa etichetta, che avevano lasciato la Syco Music.

La girl band britannica composta da Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards ha definitivamente chiuso la quinta era discografica e vi presenta questo grandioso comeback, che segna l’inizio della sesta era musicale.

Il gruppo continua a farci divertire con questa orecchiabile canzone (autori: Normani, Tor Erik Hermansen, Mikkel Storleer Eriksen, Jazzie B, Swiff D, StarGate, Jozzy, Jude Demorest & Trevor Romeo) prodotta dagli Stargate (Tor Erik Hermansen e Mikkel Storleer Eriksen) con la collaborazione di Swiff D.

In questo pezzo caratterizzato da testi “hot” al punto giusto, le Little Mix esplorano un nuovo territorio sonoro, che devo dire mi è piaciuto non poco. Il ritornello campiona il gancio dell’iconico brano “Back To Life (However Do You Want Me)” dei Soul II Soul, gruppo musicale neo soul britannico.

Il video si apre con una bambina che gioca con la sua casa delle bambole che rappresentano le quattro ragazze, che indossano abiti colorati ed eleganti… In seguito le vedremo indossare parrucche colorate e vestiti leopardati. Si tratta in definitiva di un filmato dove c’è tanta moda, ma nel quale le coreografie di certo non mancano.

Bounce Back testo Little Mix



[Intro]

Steady, are you ready? (Are you ready?)

What’s goin’ on? (What’s going on?)

Steady, are you ready? (Are you ready?)

What’s goin’ on? (What’s goin’ on?)

[Verse 1]

Tell me what you know about me (About me)

Welcome to the city where it’s sweet (Where it’s sweet)

You know I’ll be takin’ Vita-D (Vita-D)

That’s why I can’t fit up in these jeans (In these jeans)

Watch me, you know I like to move that (Move that)

The heat wave make you wanna cool back (Cool back)

Hear them sayin’, baby, bring the bounce back (Bring the bounce back)

You gonna make me have to bring the bounce back (Bring the bounce back)

[Pre-Chorus]

Hey, now, say

Say who gonna say my way

Come right, alright, baby

Say who gonna say my way, way

[Chorus]

However do you want me?

However do you need me?

However do you want me?

However do you need me?

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

[Verse 2]

Say I’m the girl up in his dreams (Dreams)

Hot boy, better give me what I need (What I need)

Throw me on his body like a throwback (Throwback)

And he better not move when I throw it back (Throw it back)

Babe, you keep me wetter than a bayou (Bayou)

If you don’t, I’ma walk right by you

(Baby, touch me, tease me, keep it easy)

[Pre-Chorus]

Hey, now, say

Say who gonna say my way

Come right, alright, baby

Say who gonna say my way, way

[Chorus]

However do you want me?

However do you need me?

However do you want me?

However do you need me? (However)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

[Instrumental Bridge]

[Pre-Chorus]

Hey, now, say

Say who gonna say my way

Come right, alright, baby

Say who gonna say my way, way

[Chorus]

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me? (However)

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me?

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

Little Mix Bounce Back traduzione

[Tutte insieme (Jesy)]

Fermi, siete pronti? (Siete pronti?)

Che succede? (Che succede?)

Fermi, siete pronti? (Siete pronti?)

Che sta succedendo? (Che sta succedendo?)

[Jesy (Tutte insieme)]

Dimmi cosa sai di me (di me)

Benvenuto nella città dov’è dolce (dove è dolce)

Sai che assumerò Vitamina D (Vitamina D)

Ecco perché non riesco a entrare in questi jeans (in questi jeans)

Guardami, lo sai che mi piace muoverlo (muoverlo)

L’ondata di caldo ti fa venir voglia di rinfrescarti (rinfrescarti)

Senti che dicono, baby, rialzati e torna più forte di prima (rialzati e torna più forte di prima)

Mi costringerai a rialzarmi e tornare più forte di prima (rialzati e torna più forte di prima)





[Jade]

Ehi, ora, dici

Dici chi indicherà la mia strada?

Vieni, ok, baby

Dici chi indicherà la mia strada?

[Tutte insieme (Jesy)]

Mi vuoi comunque?

Hai comunque bisogno di me?

Mi vuoi comunque?

Hai comunque bisogno di me?

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Comunque hai bisogno di me?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Hai comunque bisogno di me?

[Perrie Edwards]

Dì che sono la ragazza nei suoi sogni (Sogni)

Caldo figo, meglio che tu mi dia ciò che voglio (Quello di cui ho bisogno)

[Leigh-Anne]

Buttami sul suo corpo come un ritorno al passato (ritorno al passato)

[Jade]

Sarà meglio che lui che non si muova quando muovo il lato b avanti e indietro (il lato b avanti e indietro)

[Leigh-Anne]

Baby, continua a farmi bagnare più di di una palude (palude)

Se non lo fai, peggio per te

[Tutte insieme]

(Baby, toccami, stuzzicami, rilassati)

[Perrie Edwards]

Ehi, ora, dici

Dici chi indicherà la mia strada?

Vieni, ok, baby

Dici chi indicherà la mia strada?

[Tutte insieme]

Mi vuoi comunque?

Hai comunque bisogno di me?

Mi vuoi comunque?

Hai comunque bisogno di me?

[Perrie Edwards]

(Comunque)

[Tutte insieme]

Mi vuoi comunque?





[Jesy]

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

[Tutte insieme]

Hai comunque bisogno di me?

[Jesy]

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

[Tutte insieme]

Mi vuoi comunque?

[Jesy]

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

[Tutte insieme]

Hai comunque bisogno di me?

[Leigh-Anne]

Ehi, ora, dici

Dici chi indicherà la mia strada?

Vieni, ok, baby

Dici chi indicherà la mia strada?

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Hai comunque bisogno di me?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Hai comunque bisogno di me? (comunque)

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Hai comunque bisogno di me?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Mi vuoi comunque?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

Hai comunque bisogno di me?

(Rialzati e torna più forte di prima, rialzati, rialzati e torna più forte di prima)

