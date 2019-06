Joey feat. Fet – La Rockstar: audio, video ufficiale e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale di La Rockstar, singolo della cantautrice Giorgia Bertolani, in arte Joey, disponibile ovunque dal 14 giugno 2019.

Scritta dalla cantante di Bolzano classe 1995 e prodotta da Federico De Marinis, meglio conosciuto come Fet, produttore e DJ romano, fratello maggiore del rapper Achille Lauro, si tratta di una canzone abbastanza piacevole caratterizzata da sonorità pop ed elettroniche, che a parer mio ha le potenzialità per fare bene.

Ad accompagnare la canzone, un video ufficiale piuttosto cupo diretto da Mattia Di Tella, nel quale vediamo Giorgia fare sexy balletti, anche all’interno di quella che sembra essere una gabbia.

Joey La Rockstar testo

Download su: Amazon – iTunes

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam)

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam)

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam)

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam)

(Perché è tutto un boom boom boom)

Si chiedono da dove esco

Mamma ha fatto un gran lavoro

Voglio un rapper come escort

Brillo senza denti d’oro

Da un angolo di città muta

Col veleno che parla per me

Preghiamo umili la Madonna ma

Quel diablo che versa da bere.





Vertici in un mare aperto, che show

Mi pento spesso tanto quanto poi sbaglio lo stesso

Ci hanno scagliati da qualche galassia e basta

Mentre il letto avanza puoi solo arredare al meglio la tua trappola.

Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

Alza il volume

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam)

(Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam).

Si chiedono se è un personaggio

La mamma m’ha fatta davvero così

Ma se si nasce per sbaglio

Siamo figli del cosmo quindi figli di chi

Dall’intestino di questa città

Rifiuti di una società offensiva

Fanatica della realtà, cadaveri di ragazzini soffocati qua, vittime del rap.

Cambieremo terra in mare aperto, che show

Che ne dica una faccia, io per voi sbaglio lo stesso

Ci hanno scagliati da qualche galassia e basta

Quando le davanzo puoi solo arredare al meglio la tua bara





Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

Alza il volume

Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

Vogliono la rockstar

Ma non va bene quello che comporta

Perché è tutto un boom boom boom, tutto un rampampam

(bom bom bom, pampampam)

(bom bom bom, pampampam)

Alza il volume





