La Ross Maria – Mi Regalo Más Bonito: leggi il testo e la traduzione della canzone

Rilasciato il 22 settembre 2020, Mi Regalo Más Bonito è un singolo dell’emergente La Ross Maria, al secolo Rosa Maria Pineda, artista della Repubblica Dominicana che ha iniziato la sua carriera artistica nel 2020, all’età di appena 16 anni. Il testo e la traduzione in italiano del contagioso brano, il cui video è stato diretto da Nitido Nintendo FILMS.

Scritta di suo pugno e prodotta da El Baby R, la coinvolgente canzone parla delle azioni degli uomini nei confronti delle donne: molti di essi le cercano solo per soddisfare le proprie esigenze e non è così che il gentil sesso andrebbe trattato! Così la cantante spiega come i maschietti dovrebbero comportarsi con le femminucce.

Chi è La Ross Maria?

Compositrice e interprete amante della buona musica, si è fatta strada dapprima nello stile della musica urban, distinguendosi per le sue composizioni e il particolare timbro vocale che affascina i suoi ascoltatori. Nel luglio 2020 ha firmato per la label 829Music Mundial e debutta il 20 agosto 2020 con il singolo Tú Vas A Tener Que Explicarme, tramite il quale è divenuta l’artista dominicana con il miglior debutto di tutti i tempi sulla piattaforma YouTube, raggiungendo più di 1.000.000 di visualizzazioni, 76.000 like, 3.640 commenti e un aumento approssimativo di 50.000 nuovi iscritti, in sole 48 ore dal suo lancio. In seguito ha collaborato con importanti artisti, su tutti con La Nueva Escuela, riconosciuto come uno degli artisti urbani dominicani di maggior successo in Europa. In seguto rilascia il fortunato brano in oggetto, Vecinita 3 Remix e il remix del citato singolo d’esordio con Romeo Santos, artista che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Mi Regalo Mas Bonito testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Yo’, escucha

[Str. 1]

Amiga, esto e’ pa’ ti, que de ti él se quiere aprovechá’

Que te dice que te quiere, pero no te quiere na’

Con palabra’ bonita’ te quiere endulzá’

Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si na’

Él te ‘tá hablando mentira’ diciéndote que te ama

Y verdaderamente, solo te quiere en su cama

Tú haciéndote ilusione’ porque tú en verdad lo ama’

Pero lamentablemente, para él tú no eres dama

Entiende: la’ mujere’ se valoran, se respetan

Aunque no le’ vea’ la corona, se tratan como princesa’

No lo digo por nada, e’ pa’ que sepan

Que si no cuidan la’ flore’ del jardín, al tiempo las encuentran seca’

[Rit.]

Él tiene que decirte: “Mami, tú ere’ un bomboncito”

“Contigo se me pone a mil el corazoncito”

“Tú ere’ mi regalo má’ bonito”

“Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito”

Y así, así e’ que se tratan to’a la’ mujere’

Tú puede’ tene’ quinienta’, pero solo una te quiere

Solo una te quiere

Y no le falle’, que esa e’ la única que por ti muere

[Str. 2]

Dile que la adora’, que la extraña’, que la ama’

Que no la cambia’ por nada, que e’ la que te de’programa

Que e’ tu bomboncito, tu niña mimada

Y e’ la princesa que tú quiere’ ve’ en tu cama toda’ la’ mañana’

Y esa mujer de ti no se merece meno’

Llénale su vida solo de momento’ bueno’

Donde quiera que se mueva, dile: “Mami, yo te freno”

Y si te convierte’ en un fuego, pue’ contigo yo me quemo

Que no se te vaya nunca de tu vida

Porque sin ella no tendría sentido

Que quiere’ volverla tu prometida

Y tú ere’ un loco enamorao’ que sin ella estaría perdido





[Rit.]

Él tiene que decirte: “Mami, tú ere’ un bomboncito”

“Contigo se me pone a mil el corazoncito”

“Tú ere’ mi regalo má’ bonito”

“Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito”

Y así, así e’ que se tratan to’a la’ mujere’

Tú puede’ tene’ quinienta’, pero solo una te quiere

Solo una te quiere

Y no le falle’, que esa e’ la única que por ti muere

[Ponte]

Esa e’ la única que por ti muere

Esa e’ la única que por ti muere

Él puede tene’ atrá’ quinienta’ y al final, solo ere’ tú que lo quiere’

[Outro]

Yo’, La Ross

Te quiero, mami

829Music Mundial

Baby R produciendo

(Así e’ que se tratan to’a la’ mujere’)

(Tú puede’ tene’ quinienta’, pero solo una te quiere)





Mi Regalo Mas Bonito traduzione

Ascolta

Amica, questa è per te, che lui si vuole approfittare di te

Questo ti dice che ti ama, ma non ti ama affatto

Ti vuole addolcire con paroline dolci

Per usarti, farti innamorare e dopo lasciarti come se niente fosse

Ti sta dicendo bugie dicendoti che ti ama

E in verità, ti vuole solo nel suo letto

Ti fai delle illusioni perché lo ami davvero

Ma purtroppo per lui non sei una damigella

Capisci: le donne vengono apprezzate, rispettate

Anche se non vedi la corona, vengono trattate come principesse

Non lo dico per niente, è per tua informazione

Che se non si prendono cura dei fiori in giardino, li trovano secchi





Deve dirti: “Bella, sei un tesoro”

“Con te il mio cuoricino batte a mille”

“Sei il mio più bel regalo più”

“Con te voglio sposarmi e avere un bambino”

E così, così che si trattano tutte le donne

Potrai averne cinquecento, ma solo uno ti vuole

Solo uno ti ama

E non deluderlo, che è l’unico che morirebbe per te

Dille che la adori, che ti manca, che la ami

Che non la cambieresti per niente al mondo, che è quella che ti deprogramma

Che è la tua dolce metà, la tua ragazza coccolata

E che è la principessa che vuoi vedere nel tuo letto ogni mattina

E quella donna non merita di meno da te

Riempi la tua vita solo di bei momenti

Ovunque si muova, dille: “Bella, ti trattengo”

E se ti trasformassi in un fuoco, allora brucerò con te

Non lasciarla mai andare via dalla tua vita

Perché senza di lei non avrebbe senso

Che vuoi farla diventare la tua fidanzata

E tu sei un pazzo d’amore che senza di lei sarebbe perso

Deve dirti: “Bella, sei un tesoro”

“Con te il mio cuoricino batte a mille”

“Sei il mio più bel regalo più”

“Con te voglio sposarmi e avere un bambino”

E così, così che si trattano tutte le donne

Potrai averne cinquecento, ma solo uno ti vuole

Solo uno ti ama

E non deluderlo, che è l’unico che morirebbe per te

[Ponte]

E’ l’unico che morirebbe per te

E’ l’unico che morirebbe per te

Potrà anche averne altre 500 e alla fine sei solo tu che lo vuoi

Io ‘, The Ross

ti amo mamma

829Music World

Baby R in produzione

(Ecco come vengono trattate tutte le donne)

(Puoi ‘avere’ cinquecento ‘, ma solo uno ti ama)