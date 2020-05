Bob Dylan – False Prophet: audio, testo e traduzione della nuova canzone postuma

Rilasciato venerdì 8 maggio 2020, False Prophet è il terzo singolo di Bob Dylan che anticipa l’uscita dell’album Rough And Rowdy Ways, che vedrà la luce il successivo 19 giugno per Columbia Records. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Nell’atteso disco, il 39esimo album in studio di quest’amatissimo artista, ci saranno dieci tracce inedite, tra le quali “Murder Most Foul”, “I Contain Multitudes” e il brano in oggetto, il terzo assaggio di questo progetto, che propone materiale inedito registrato negli ultimi otto anni.

Tempest (2012) è stata l’ultima fatica discografica di inediti, nel mezzo l’artista rilasciò dischi di cover, quali Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) e Triplicate (2017). I fan del cantautore classe 1941, non possono quindi che essere felici!

Bob Dylan – False Prophet Testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1]

Another day that don’t end

Another ship goin’ out

Another day of anger, bitterness, and doubt

I know how it happened

I saw it begin

I opened my heart to the world and the world came in

[Verse 2]

Hello Mary Lou

Hello Miss Pearl

My fleet-footed guides from the underworld

No stars in the sky shine brighter than you

You girls mean business and I do too

[Verse 3]

Well, I’m the enemy of treason

Enemy of strife

Enemy of the unlived meaningless life

I ain’t no false prophet

I just know what I know

I go where only the lonely can go

[Verse 4]

I’m first among equals

Second to none

Last of the best

You can bury the rest

Bury ’em naked with their silver and gold

Put them six feet under and pray for their souls

[Verse 5]

What are you lookin’ at

There’s nothing to see

Just a cool breeze that’s encircling me

Let’s go for a walk in the garden

So far and so wide

We can sit in the shade by the fountain-side

[Verse 6]

I search the world over

For the Holy Grail

I sing songs of love

I sing songs of betrayal

Don’t care what I drink

Don’t care what i eat

I climbed the mountains of swords on my bare feet

[Verse 7]

You don’t know me, darlin’

You never would guess

I’m nothing like my ghostly appearance would suggest

I ain’t no false prophet

I just said what I said

I’m just here to bring vengeance on somebody’s head

[Verse 8]

Put out your hand

There’s nothing to hold

Open your mouth

I’ll stuff it with gold

Oh, you poor devil look up if you will

The city of God is there on the hill





[Verse 9]

Hello stranger

A long goodbye

You ruled the land

But so do I

You lost your mule

You got a poison brain

I’ll marry you to a ball and chain

[Verse 10]

You know, darlin’

The kind of life that I live

When your smile meets my smile something’s got to give

I ain’t no false prophet

No, I’m nobody’s bride

Can’t remember when I was born

And I forgot when I died





False Prophet Bob Dylan Traduzione

Torna al testo

[Strofa 1]

Un altro giorno che non finisce

Un’altra nave in partenza

Un altro giorno di rabbia, amarezza e dubbi

So come è successo

L’ho visto cominciare

Ho aperto il mio cuore al mondo e il mondo è entrato

[Strofa 2]

Ciao Mary Lou

Ciao signorina Pearl

I miei piedi veloci guidano dall’aldilà

Nessuna stella nel cielo brilla più di te

Voi ragazze fate sul serio e anche io

[Strofa 3]

Bene, sono nemico del tradimento

Nemico di conflitto

Nemico della vita senza senso non vissuta

Non sono un falso profeta

So solo quello che so

Vado dove solo le persone sole possono andare

[Strofa 4]

Sono il primo fra i pari

Secondo a nessuno

L’ultimo dei migliori

Puoi seppellire il resto

Seppelliscili nudi con il loro argento e oro

Mettili tre metri sotto terra e prega per le loro anime





[Strofa 5]

Cos’hai da guardare

Non c’è nulla da vedere

Solo una brezza fresca che mi circonda

Andiamo a fare una passeggiata in giardino

Così lontano e così ampio

Possiamo sederci all’ombra vicino alla fontana

[Strofa 6]

Cerco in tutto il mondo

Il Santo Graal

Canto canzoni d’amore

Canto canzoni di tradimento

Non importa cosa bevo

Non importa cosa mangio

Ho scalato le montagne di spade a piedi scalzi

[Strofa 7]

Tu non mi conosci, tesoro

Non indovineresti mai

Non sono affatto come il mio aspetto spettrale suggerirebbe

Non sono un falso profeta

Ho appena detto quello che ho detto

Sono qui solo per far cadere la mia vendetta sulla testa di qualcuno

[Strofa 8]

Allungami la mano

Non c’è nulla da tenere

Apri la bocca

La riempirò di oro

Oh, tu povero diavolo, alza lo sguardo se vuoi

La città di Dio è lì sulla collina

[Strofa 9]

Ciao sconosciuto

Un lungo addio

Hai governato la terra

Ma anch’io

Hai perso il tuo mulo

Hai un cervello avvelenato

Ti sposerò con una tortura

[Strofa 10]

Sai tesoro

Il genere di vita che vivo

Quando il tuo sorriso incontra il mio sorriso potrebbero esserci delle conseguenze

Non sono un falso profeta

No, non sono lo sposo di nessuno

Non riesco a ricordare quando sono nato

E ho dimenticato quando sono morto

Ascolta su: