Bon Iver – Faith: lyric video, testo e traduzione del nuovo brano

L’11 luglio 2019 i Bon Iver hanno rilasciato due nuove canzoni intitolate Jelmore e Faith ed entrambe anticipano l’uscita del quarto album in studio I, I, out il prossimo 30 agosto. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video.

A poco meno di 3 anni di distanza da “22, A Million”, la indie folk band statunitense è tornata alla ribalta con questo disco, anticipato anche da “Hey, Ma” e “U (Man Like)”, pubblicati precedentemente.

Scritta da Francis Farewell Starlite, Camilla Staveley-Taylor, BJ Burton & Justin Vernon, con produzione di quest’ultimo, Chris Messina & Brad Cook, l’eterea canzone vede Vernon cantare la fede, sia nel senso spirituale che nei rapporti personali. Un tempo la sua fede in cui era tantissima ma con il passare degli anni è diminuita, anche se non si è completamente dissolta.

[Verse 1]

Shattered in history

Shattered in paint

Oh, and the lengths that I’d

Stay up late

But brought to my space

The wonderful things I’ve learned to waste

Distrutto nella storia

Distrutto nella tela

Oh, e la durata che avevo

Rimanevo sveglio fino a tardi

Ma portato nel mio spazio

Le cose meravigliose che ho imparato a perdere

[Verse 2]

I shoulda known

That I shouldn’t hide

To compromise and to covet

All what’s inside

There is no design

You’ll have to decide

If you’ll come to know if I’m the faithful kind

Avrei dovuto saperlo-capirlo

Che non avrei dovuto nascondermi

Al compromesso e al desiderare

In tutto ciò che c’è dentro

Non c’è alcun disegno

Dovrai decidere

Se verrai a sapere se sono il tipo di persona che ha fede





[Verse 3]

Time and again

(Got all that I need)

Time to be brave

Content to the phrases

That at dawn, we ain’t mazes

Just some kind of pages

Più e più volte

(Ho tutto ciò di cui ho bisogno)

È ora di essere coraggiosi

Il contenuto alle frasi

Che all’alba, non siamo dei labirinti

Siamo solo una sorta di pagine

[Verse 4]

This for my sister

That for my maple

It’s not knowing the road I’d known as a child of God

Nor to become stable

(So what if I lose? I’m satisfied)

Questo per mia sorella

Quello per il mio acero

Non è conoscere la strada che avevo conosciuto come figlio di Dio

Né per diventare stabile

(Quindi cosa succede se perdo? Sarò soddisfatto)

[Bridge]

Am I dependent in what I’m defending

And do we get to know what faith provides?

Fold your hands into mine

I did my believing

Seeing every time





Sono dipendente da ciò che sto difendendo

E sappiamo cosa ci offre la fede?

Unisci le tue mani alle mie

Ho fatto la mia fede

Vedendo ogni volta

[Outro]

I know it’s lonely in the dark

And this year’s a visitor

And we have to know that faith declines

I’m not all out of mine

So che è solo al buio

E quest’anno è un visitatore

E dobbiamo sapere che la fede diminuisce

Non sono del tutto fuori dalla mia





