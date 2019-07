Madame – 17: video ufficiale, testo e significato della canzone

Madame è una rapper vicentina classe 2002 e 17 è il suo nuovo singolo, rilasciato il 17 (naturalmente) giugno 2019. Leggi il testo e ascolta e guarda il video della nuova canzone scritta di suo pugno e prodotta dal romano Gabriele Menga, in arte Mago Del Blocco, ed Eiemgei, al secolo Giorgio Arcella.

Significato

In questo interessante e significativo brano, la diciassettenne Francesca Calearo, in arte Madame, dice di essere diversa dalle altre ragazze, o almeno dalla maggior parte di esse, in quanto ritiene di essere una delle poche a non concedersi tanto facilmente e denuncia quindi le sue coetanee, criticando il loro modo di agire che lede la loro dignità. Un potenziale ragazzo, dovrebbe colpirla in vari modi, dovrebbe instaurare una forte relazione fatta di sincerità e fedeltà e quindi una relazione vincolante, prima di andare a letto con lei.

Continuando con le critiche, la maggior parte di altre ragazze tende anche a utilizzare i social network anche per postare foto che le ritraggono seminude e in pose sexy, magari utilizzando anche Photoshop per apparire più belle di ciò che realmente sono, e Madame paragona il tutto ai quartieri del sesso di Amsterdam, la capitale europea del vizio e della perdizione, famosa anche per le “donne in vetrina”. Per la rapper, al giorno d’oggi in Italia la sessualità è ormai diventata esclusivamente motivo di vanto e le donne vengono considerate come bambole gonfiabili, come oggetti sessuali. Infine nel ritornello, canta che per aver successo nel rap al femminile e per suscitare l’attenzione del popolo maschile, spesse volte non basta saper scrivere brani, saper rappare e avere un certo stile, ma bisogna anche far vedere le proprie grazie.

Madame 17 testo

Mi alzi ancora un pochino il microfono, please?

Ehi, ehi, ottimo

È il Mago Del Blocco

Eiemgei

C’è un distacco fenomenale

Tra me e tutte quelle puttane

Non la do per dare, pensano sia mutante

Quanta strada devi fare per vedermi in mutande

Con lei no, ehi, ehi, ehi

Con lei no, ehi, ehi

Amica mia, anche da vestita c’hai il culo più grande

Del mio, facile competere coi cessi a pedali

Come me, ehi, ehi, ehi

Come me, ehi, ehi

Non ho i capelli biondi di Anna

Ho i denti in ordine sparso

Il volto storto da un lato

Il culo grosso ma piatto





Ma la solitudine è un virus che non prendo mai

Nemmeno se mi bruci e se divento gas

Con solo la voce riesco a fare hype

Allora dimmi che cos’ho di strano, dimmi, dai

Ehi, lover

Ma serve liberarsi dalle gonne

Perché la musica rap piaccia agli uomini

Non basta la voce, la penna, lo stile

Il cuore in gola alla fine

Forse no, ehi, ehi, ehi

Forse no, ehi, ehi

Le vetrine social sono le vetrine di Amsterdam

Le vetrine social sono le vetrine di Amsterdam

Fai quel ca**o che ti pare, lady

Tanto questa Italia, lady

Vede le ragazze come bambole gonfiabili

Fai il ca**o che ti pare, lady

Tanto in questa Italia, lady

Il sesso non è arte, è solo pane per fanatici

Sarebbe bello però

Che un ragazzo mi vedesse nuda

Per la prima volta senza precedenti strani

Che magari con Photoshop

Con qualche punto luce in più

E le cosce più belle di quelle reali





Ehi, lover

Ma serve liberarsi dalle gonne

Perché la musica rap piaccia agli uomini

Non basta la voce, la penna, lo stile

Il cuore in gola alla fine

Forse no, ehi, ehi, ehi

Forse no, ehi, ehi

Ehi, lover





