Tredici Pietro rilascia il video del freestyle “Sospesi-01” che anticipa il nuovo singolo in uscita la settimana dopo

Il rapper Tredici Pietro ha reso disponibile il video che accompagna Sospesi-01, brano che anticipa l’uscita di un nuovo singolo ufficiale, fuori la prossima settimana, la prima di agosto. Leggi il testo.

Dovrebbe intitolarsi “Dimmi Come Fare, Lo faccio” la prossima significativa release del rapper classe 1997, Pietro Morandi, aka Tredici Pietro, che nel finale del filmato diretto da Nicola Bussei & Manuel Tatasciore, ce ne fa ascoltare anche un piccolo assaggio.

E devo dire che questo antipasto è veramente molto ben fatto, non è un caso che stia già facendo innamorare i sempre più numerosi fan del giovane artista, figlio del grande Gianni.

Il testo di Sospesi 01





[Intro]

L’ho giurato ad un frate

ti ricordi da bambino giocavamo a farci male

ho troppi ricordi che mi scappano di mano

fumavamo sopra il tetto o nascosti nel garage

ora non devi sentire l’eco, ah-ah

Yeeh

[Strofa]

Hanno provato a fermare Pietro

a rovinare Pietro

ma proprio non ci riescono

per due spicci di troppo

ora c’hai soldi in meno

dì tutto quello ti pare ma puzzi d’infame

vedo solo odio

in giro per le strade

come avessimo il demonio

dietro alle inferriate

e lo trasformerò in oro

l’ho giurato ad un frate

ti ricordi, da bambini giocavamo a farci male

ho troppi momenti che mi scappano di mano

fumavamo sopra il tetto o nascosti nel garage, eh

occhio che non ci deve sentire tua madre, eh

ora non devi sentire l’eco nelle telefonate

ho passi che ci sfuggono

sogni si corrompono

libertà che cercavi le paghi a un caro costo

e ora io non posso, ah

nessuno può farti evadere da un posto che soltanto tu conosci

Ti guardo dentro agli occhi, no, non ti riconosco, no

no, non mi riconosci, no, eh

e abbiamo preso strade che ci separeranno

non sapremo niente l’uno dell’altro

Vorrei almeno sapere che fai-ai-ai-ai

Ma restiamo sospesi come cose che è probabile non ci diremo mai

Vorrei solo sapere che fai-ai

Ma restiamo sospesi come cose che è probabile non ci diremo mai

E vorrei solo sapere che fai

E vorrei solo sapere come stai male

Stiamo sospesi come cose che è probabile non ci diremo mai

Mai eh, mai eh, ah, ah

[Snippet del prossimo singolo: “Dimmi Come Fare, Lo faccio”]

Giovane Pietro no

Non mi pongo un divieto, no

Ma non ho mai tirato, no, perché dopo mi attacco alla banconota

Giovane Pietro no

Non mi pongo un divieto, no, no