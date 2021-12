Blanco in tour nel 2022, ecco le date ufficiali e i prezzi dei biglietti

Blanco ha annunciato le date dei suoi concerti del 2022. Ecco dove sarà e quanto costano i biglietti.

Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto con il nome d’arte di Blanco, è uno degli artisti che si è contraddistinto nell’ultimo anno, considerato uno dei miglior talenti emergenti e rivelazione dell’anno.

Nato a Calvagese della Riviera e cresciuto tra il suo paese di nascita, Brescia e Densenzano del Garda nel 2003, la sua timbrica vocale differisce da tutti gli altri per via dell’esplosione e della grinta che ci mette in tutti i suoi brani.

Blanco: il tour 2022

Il suo nome d’arte Blanco, come ha dichiarato ad Esquire è nato per caso durante la registrazione di un suo brano fatto in modo amatoriale con un microfono bucato.

All’epoca, il cantante voleva pubblicare il pezzo in forma anonima, ma un suo compagno gli ha consigliato di pubblicarla sotto il nome di Blanco senza alcun motivo particolare.

Riccardo è cresciuto ascoltando cantautori come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele spinto da suo padre, amante della musica italiana, per poi in seguito avvicinarsi in modo autonomo alla musica hip hop.

Nel 2020 su SoundCloud pubblica l’Ep Quarantine Paranoid grazie al quale viene notato dalla Universal Music che gli fa firmare un contratto discografico con cui debutta con il singolo Belladonna (Adieu) e dopo con il più famoso Notti in bianco che si classifica in breve tempo al secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti.

Tra gli altri successi di Blanco ci sono: La canzone nostra, pubblicata a gennaio del 2021 in featuring con Mace e Salmo, ottenendo cinque dischi di platino. Paraocchi e il duetto con Sfera Ebbasta il brano Mi fai impazzire certificato triplo platino. Il brano rimane al primo posto dell’hit parade per otto settimane consecutive.

Le date dei concerti di Blanco

Blanco spesso ama mostrarsi in mutande o addirittura completamente nudo, come si può notare da alcune sue foto e dalle copertine dei suoi singoli e del suo album.

Dal punto di vista sentimentale è legato ad una ragazza di nome Giulia Lisioli, ma sono poche le informazioni su di lei.

Il cantautore sarà uno dei prossimi artisti in gara al Festival di Sanremo, dove duetterà assieme a Mahmood nel brano Brividi.

L’artista ha pubblicato sui social le date del suo tour. Ecco dove sarà:

Domenica 3 aprile 2022 – Padova, Geox

Mercoledì 6 aprile 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 10 aprile 2022 – Roma, Atlantico

Mercoledì 13 aprile 2022 – Torino, Teatro Concordia

Mercoledì 4 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Domenica 8 maggio 2022 – Bologna, Estragon

Venerdì 13 maggio 2022 – Brescia, Morato

Giovedì 19 maggio 2022 – Napoli, Casa della Musica

I biglietti per partecipare ai concerti di Blanco sono stati messi in vendita da martedì 21 dicembre e si trovano anche su TicketOne, mentre saranno disponibili nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio nazionale dalle 14.00 del 27 dicembre.

Il costo dei biglietti si aggira sui 28€ circa, ma attualmente tutte le date sono già sold-out.