Blanco Brown – The Git Up: audio, video, testo e traduzione della canzone

The Git Up è un singolo country rap (definito trailer trap) di Blanco Brown, rilasciato ovunque il 3 maggio 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e e ascolta il brano e guarda il video del balletto.

Scritto e prodotta dallo stesso cantautore americano, il singolo d’esordio di quest’artista è veramente gradevole, contagioso e molto particolare, perché miscela il genere Country con l’hip-hop.

Se vi piace la sua musica, definita un mix di oscurità e luce, non potete allora perdervi l’EP di debutto intitolato Blanco Brown, contenente 4 inediti (il brano in oggetto non è incluso) disponibile dal 31 maggio. Il mini progetto racconta storie di povertà e relazioni di coppia e indica il percorso da intraprendere per superare tutto ciò che ostacola i nostri sogni.

Dopo aver lavorato per anni come produttore per artisti del calibro di Chris Brown, Childish Gambino e Fergie, solo per menzionarne tre, e aver scritto brani per altri importanti arttisti, ora Brown si è messo in proprio e le premesse per una scalata al successo ci sono tutte.

Blanco Brown The Git Up testo e traduzione

[Intro]

Right now

I just need you to get real loose

Get comfortable

Grab your loved ones or grab your love partner

And if you’re by yourself no worries

Just follow after me

Proprio in questo momento

Ho solo bisogno di te per sciogliermi per bene

Mettiti comoda

Prendi le persone che ami o il tuo compagno di vita

E se sei da sola, nessun problema

Semplicemente seguimi

[Chorus]

Gon’ and do the 2 step then cowboy boogie

Grab your sweetheart and spin out with ’em

Do the hoedown and get into it (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Take it to the left now and dip with it

Gon’ throw down take a sip with it

Now lean back put your hips in it (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Let’s have some fun

Vieni a fare i 2 step poi il ballo da cowboy

Prendi la tua dolce metà e perdi il controllo con lui

Balla questa quadriglia e dacci dentro (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Girati ora a sinistra e bagnati con lui

Vai giù bevi un sorso con lui

Ora rilassati e muovi i fianchi (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Divertiamoci un po’

[Verse 1]

To the left to the left now (To the left, to the left)

To the right to the right (To the right)

Now take your left hand and put it on your side (Put it on your side)

Gone roll your shoulders

Do the slip and slide

This next part’s my favorite part ’cause it’s time to shine

A sinistra a sinistra ora (A sinistra, a sinistra)

A destra a destra (a destra)

Ora alza la mano sinistra e mettila su un fianco (mettila su un fianco)

Fai rotolare le spalle

Falle scivolare

La parte successiva è la mia parte preferita perché è ora di brillare (o “è il momento della gloria”)

[Chorus]

Gon’ and do the 2 step then cowboy boogie

Grab your sweetheart and spin out with ’em

Do the hoedown and get into it (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Take it to the left now and dip with it

Gon’ throw down take a sip with it

Now lean back put your hips in it (It’s simple, you can do it)

Vieni a fare i 2 step poi il ballo da cowboy

Prendi la tua dolce metà e perdi il controllo con lui

Balla questa quadriglia e dacci dentro (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Girati ora a sinistra e bagnati con lui

Vai giù bevi un sorso con lui

Ora rilassati e muovi i fianchi (è semplice, puoi farlo)





[Verse 2]

Slide to the left, slide to the right

Now cool down, have a good time

Slide to the left, slide to the right

Do the butterfly and have a good time

Round, round, round & round you go

It’s time to show out right now and take to the floor

Scivola verso sinistra, scivola verso destra

Ora calmati, divertiti

Scivola verso sinistra, scivola verso destra

Fai la farfalla e divertiti

Gira, gira, gira e gira e vai

E’ ora di dare spettacolo e scendere a ballare in pista

[Chorus]

Gon’ and do the 2 step then cowboy boogie

Grab your sweetheart and spin out with ’em

Do the hoedown and get into it (Woooo Whoooo Whooooo Ouuu)

Take it to the left now and dip with it

Gon’ throw down take a sip with it

Now lean back put your hips in it (Woooo Whoooo Whooooouuu)

Vieni a fare i 2 step poi il ballo da cowboy

Prendi la tua dolce metà e perdi il controllo con lui

Balla questa quadriglia e dacci dentro (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Girati ora a sinistra e bagnati con lui

Vai giù bevi un sorso con lui

Ora rilassati e muovi i fianchi (Woooo Whoooo Whooooouuu)

[Bridge]

(To the left)

Take it down now, take it, take it down now

Take it down now, take it, take it down now

(To the right)

Bring it up now, bring it, bring it up now

Bring it up now, bring it, bring it up now

(To the front)

Take it down and crisscross

Bring it up now crisscross

(To the back)

Do whatever you like right here (get down)

Just have fun

(A sinistra)

Abbassalo ora, abbassa, abbassalo ora

Abbassalo ora, abbassa, abbassalo ora

(A destra)

Tiralo su, tiralo, tiralo su adesso

Tiralo su, tiralo, tiralo su adesso

(in avanti)

Abbassati e incrocia le mani

Ora vai su incrocia le mani

(verso il basso)

Fai quello che vuoi da questa parte (scendi)

Divertiti soltanto

[Chorus]

Gon’ and do the 2 step then cowboy boogie

Grab your sweetheart and spin out with ’em

Do the hoedown and get into it (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Take it to the left now and dip with it

Gon’ throw down take a sip with it

Now lean back put your hips in it (Woooo Whoooo Whooooouuu)

Vieni a fare i 2 step poi il ballo da cowboy

Prendi la tua dolce metà e perdi il controllo con lui

Balla questa quadriglia e dacci dentro (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Girati ora a sinistra e bagnati con lui

Vai giù bevi un sorso con lui

Ora rilassati e muovi i fianchi (Woooo Whoooo Whooooouuu)





[Break]

That was not sooo bad that wa- dat was not so bad, was it?

That was not sooo bad that wa- dat was not so bad, was it?

That was not sooo bad that wa- dat was not so bad, was it?

That was not sooo bad that wa- dat was not so bad, was it?

Non era così male, vero?

Non era così male, vero?

Non era così male, vero?

Non era così male, vero?

[Chorus]

Gon’ and do the 2 step then cowboy boogie

Grab your sweetheart and spin out with ’em

Do the hoedown and get into it (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Take it to the left now and dip with it

Gon’ throw down take a sip with it

Now lean back put your hips in it (Woooo Whoooo Whooooouuu)

Vieni a fare i 2 step poi il ballo da cowboy

Prendi la tua dolce metà e perdi il controllo con lui

Balla questa quadriglia e dacci dentro (Woooo Whoooo Whoooooouuu)

Girati ora a sinistra e bagnati con lui

Vai giù bevi un sorso con lui

Ora rilassati e muovi i fianchi (Woooo Whoooo Whooooouuu)





