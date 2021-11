Blake Lively e Taylor Swift, Storia di una bella amicizia | VIDEO

Una storia di vera amicizia quella tra Blake Lively e Taylor Swift. Due icone internazionali per i giovani, una nel cinema, l’altra sia nel cinema che nella musica. Affiatata da sempre e mai l’una contro l’altro. Ma com’è nata la loro amicizia?

La bella Blake Lively è diventata celebre sul piccolo schermo grazie a Gossip Girl. Una serie Tv, la sua, destinata agli adolescenti dalla voglia di innamorarsi e di essere sempre in prima linea in fatto di moda e mondanità.

LEGGI ANCHE –>Red Taylor Swift | Video, testo e traduzione

Blake Lively e Taylor Swift: due amiche famose

L’attrice e la cantante sono amiche da sempre. Blake Lively e Taylor Swift sono l’esempio che anche se di mezzo ci sono i soldi un’amicizia può essere autentica. I sentimenti non li compri, quindi lo status social può essere del tutto ininfluente: ma a volte si sa che in certi contesti avere dei rapporti autentici è più difficile.

In realtà, il loro, non è un caso isolato anche Dakota Fanning a Emma Watson, per esempio, sono molto amiche. Le due hanno prodotto insieme I bet you think about me e in meno di un giorno dalla sua uscita, la traccia ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni di YouTube.



Il video mostra Taylor che si presenta a sorpresa al matrimonio dell’ex che viene interpretato da Miles Teller noto grazie alla saga di Divergent. L’attrice vuole rubare la scena alla sposa, con un vestito rosso fuoco e diventare lei la protagonista delle nozze. interpretata da Teller, Keleigh Sperry.

A dirigere le scene c’è proprio la sua amica Blake.

LEGGI ANCHE –>Everything has changed di Taylor Swift e Ed Sheeran | Testo e traduzione

Le due in un video da cortometraggio

La cantante comincia a distruggere il matrimonio a partire dalla torta nuziale. La cantante con la sua energia riesce a conquistare le simpatie di tutti gli invitati, a partire dalle damigelle, quando proprio non ne può più, Taylor mostra la sua vera intenzione tornare con il suo ex: veste così l’abito bianco che sognava da sempre di indossare alle sue nozze.

Il momento però sembra essere solo frutto dell’immaginazione della star. Vi lasciamo però scoprire guardandolo il finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)



La sceneggiatura è un lavoro di 4 mani, Blake e Taylor hanno collaborato per creare ciò che sembra un amore incontrastabile, una vendetta contro il destino. Tra i nomi che balzano agli occhi nella struttura del vidio appaiono quelli di Selena Gomez, Zendaya, Hailee Steinfeld e Gigi Hadid. Insomma, un video destinato a lasciare un segno simile a quello che la Swift lascia sulla torta.