By

Gli amanti della moda e della musica non potranno mai rinunciare ai capi realizzati da Calzedonia che si ispirano ai mostri sacri della musica internazionale come i Rollings Stones e i Guns N’ Roses.

La linea nuova di Calzedonia ha subito convinto tutti: la musica è da sempre fonte di ispirazione per la musica. Questa volta si è puntato sui miti e lì, si sa, non si perde mai.

LEGGI ANCHE –>La pubblicità Calzedonia trasmessa da maggio 2021: la canzone e la modella dello spot

Calzedonia, la nuova linea di successo si ispira ai miti della musica

Una scelta davvero azzeccata quella di Calzedonia. Oggi che la musica riveste un ruolo importantissimo nella vita di tutti gli adolescenti, non solo la musica attuale, ma anche quella che ha fatto la storia, il noto marchio ha puntato sul cavallo vincente.

Moda donna, calze e collant ispirati ai re del rock, Caroline Koch cantante, dj e producer internazionale ha curato nei dettagli la colonna sonora. Ci voleva la musica adatta per pubblicizzare la campagna Calzedonia dedicata al lancio della capsule “Rockband”.

Non poteva mancare la celebre “linguaccia” e ovviamente le seducenti rose rosse intrecciate su due revolver. Ci saranno anche alcune delle frasi più celebri e persino lo stemma disegnato da Freddie Mercury.

LEGGI ANCHE –> Pubblicità intimissimi: il titolo della canzone del nuovo spot Primavera/Estate 2018 con Chiara Ferragni

Un omaggio alla musica

Quello del noto marchio non è altro che un bellissimo omaggio ai miti della musica internazionale. La Koraline Studio, la sound music agency della cantante sopracitata ha fatto un bel lavoro anche sulla musica che accompagnerà lo spot. La dj e producer internazionale Caroline Koch ha ovviamente giocato sulle note rock.

Il connubio musica e moda ha sempre messo d’accordo tutti: l’una influenza l’altra e viceversa da sempre. L’artista ha giocato su un rework di “Archimedes (Use Your Head)”.



La parola chiave in questo jingle è emozioni ma conta ovviamente anche la riconoscibilità dello stesso in modo che a tutti saltano in mente i capi e la loro ispirazione.