BLACKPINK – Lovesick Girls: il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Lovesick Girls è il terzo singolo estratto da The Album, primo disco in coreano delle BLACKPINK, uscito il 2 ottobre 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale.

Dopo i successi di “How You Like That” e “Ice Cream”, il gruppo tutto al femminile ha scelto questa coinvolgente canzone come terzo tassello di questa era discografica, al cui interno sono presenti un totale di otto tracce, due delle quali incise con la collaborazione di Selena Gomez e della rapper Cardi B.

Lovesick Girls è una gradevole ballata pop, nella quale si parla di sofferenze dovute all’amore: nonostante questo sentimento faccia spessissime volte anche star male, alla fin fine un po’ tutti ne abbiamo comunque bisogno.

BLACKPINK – Lovesick Girls testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai al testo romanizzato

[Intro: Tutte]

Lovesick girls

Lovesick girls

[Strofa 1: Jennie, (Tutte)]

영원한 밤

창문 없는 방에 우릴 가둔 love (Love)

What can we say?

매번 아파도 외치는 love (Love)

[Strofa 2: Lisa]

다치고 망가져도 나

뭘 믿고 버티는 거야

어차피 떠나면 상처투성인

채로 미워하게 될걸

끝장을 보기 전 끝낼 순 없어

이 아픔을 기다린 것처럼

[Pre-Ritornello: Jisoo, Rosé]

아마 다 잠깐 일지도 몰라

우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까

But I don’t care, I’ll do it over and over

내 세상 속엔 너만 있으면 돼

[Ritornello: Tutte]

We are the lovesick girls

네 멋대로 내 사랑을 끝낼순 없어

We are the lovesick girls

이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어

[Post-Ritornello: Tutte]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love?

[Strofa 3: Lisa, Jennie]

No love letters, no X and O’s

No love, never, my exes know

No diamond rings, that set in stone

To the left, better left alone

Didn’t wanna be a princess, I’m priceless

A prince not even on my list

Love is a drug that I quit

No doctor could help when I’m lovesick

[Pre-Ritornello: Rosé, Jisoo]

아마 다 잠깐 일지도 몰라

우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까

불안한 내 눈빛 속에 널 담아

아프더라도 너만 있으면 돼

[Ritornello: Tutte]

We are the lovesick girls

네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어

We are the lovesick girls

이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어

[Post-Ritornello: Rosé & Jennie]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love?

[Ponte: Rosé, Jisoo]

사랑은 slippin’ and fallin’

사랑은 killin’ your darlin’

아프다 아물면 또 찾아오는 이 겁 없는 떨림

들리지 않아 what you say

이 아픔이 난 행복해

나를 불쌍해 하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해

[Ritornello: Tutte]

We are the lovesick girls

네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어

We are the lovesick girls

이 아픔없인 난 아무 의미가 없어

[Interludio: Lisa]

One, two

[Outro: (Tutte), Rosé, Jennie]

(Lovesick girls) 모두 결국 떠나가고

(Lovesick girls) 내 눈물이 무뎌져도

(Lovesick girls) 아프고 또 아파도

(Lovesick girls)

But we’re still looking for love





Lovesick Girls BLACKPINK Traduzione

[Intro]

(Ragazze che soffrono per amore)

(Ragazze che soffrono per amore)

[1a Strofa]

Notte eterna

L’amore ci ha intrappolati in una stanza senza finestre (l’amore)

Che dire?

Anche se fa male ogni volta ferisce desidero l’amore (Amore)





[2a Strofa]

Anche se mi ferisce e mi distrugge, io

Non so cosa mi faccia tenere duro

Se me ne andassi comunque, lo odierei ancora

Non possiamo chiudere la faccenda prima che sia finita

È come se aspettassimo questa agonia

[Pre-Ritornello]

Forse è tutto solo per un momento

Cosa stiamo cercando senza meta

Ma non m’importa, lo farò ancora e ancora

Ho solo bisogno di te nella mia vita

[Ritornello]

Siamo ragazze malate d’amore

Non puoi porre fine a questo amore come vuoi tu

Siamo ragazze che soffrono per amore

Senza questa sofferenza io non sono nulla

[Post-Ritornello]

Ma siamo nati per stare soli

Sì, siamo nati per stare soli

Sì, siamo nati per stare soli

Ma perché stiamo ancora cercando l’amore?

[3a Strofa]

Niente lettere d’amore, niente baci e abbracci

Niente amore, mai, i miei ex lo sanno

Niente anelli di diamanti, quello incastonato nella pietra

A sinistra, meglio lasciar perdere

Non volevo essere una principessa, non ho prezzo

Non ho principe nella mia lista

L’amore è una dipendenza dalla quale ho smesso

Non c’è dottore che potrebbe aiutare quando stai male per amore

[Pre-Ritornello]

Forse è tutto solo per un momento

Cosa stiamo cercando senza meta

Ti guardo con il mio sguardo trepidante

Anche se fa male, tutto ciò di cui ho bisogno sei tu

[Ritornello]

Siamo ragazze malate d’amore

Non puoi porre fine a questo amore da solo

Siamo ragazze che soffrono per amore

Senza questa sofferenza io non sono nulla

[Ritornello]

Ma siamo nati per stare soli

Sì, siamo nati per stare soli

Sì, siamo nati per stare soli

Ma perché stiamo ancora cercando l’amore?

[Ponte]

L’amore sta scivolando e cadendo

L’amore sta uccidendo la tua cara

Quell’impavido brivido torna una volta che il dolore scompare

Non riesco a sentire quello che dici

Sono felice di questo dolore

Tu mi compatisci, ma io ti compatisco di più per avermi compatito

[Ritornello]

Siamo ragazze malate d’amore

Non puoi porre fine a questo amore da solo

Siamo ragazze che soffrono per amore

Senza questa sofferenza io non sono nulla

[Outro]

(Ragazze malate d’amore) Prima o poi tutti vanno via

(Ragazze che soffrono per amore) Sono diventata insensibile al pianto

(Ragazze malate d’amore) Anche se fa male di continuo

(Ragazze che soffrono per amore)

Ma stiamo ancora cercando l’amore

Testo romanizzato

[Intro]

(Lovesick girls)

(Lovesick girls)

[Verse 1]

Yeong wonhan bam

Changmun eobsneun bange uril gadun love (Love)

What can we say?

Maebeon apado oechineun love (Love)

[Verse 2]

Dachigo manggajyeodo na

Mwol midgo beotineun geoya

Eochapi tteonamyeon sangcheotuseongin chaelo miwohage doegreol

Kkeutjangeul bogi jeon kkeutnael sun eobseo

Iapeumeul gidalin geoscheoleom





[Pre-Chorus]

Ama da jamkkan iljido molla

Ulin mueol chajaseo hemaeneun geolkka

But I don’t care I’ll do it over and over

Nae sesang sogen neoman isseumyeon dwae

[Chorus]

We are the lovesick girls

Ne meosdaelo nae salangeul kkeutnaelsun eobseo

We are the lovesick girls

Iapeum eobsin nan amu uimiga eobseo

[Post-Chorus]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love?

[Verse 3]

No love letters, no X and O’s

No love, never, my exes know

No diamond rings, that set in stone

To the left, better left alone

Didn’t wanna be a princess, I’m priceless

A prince not even on my list

Love is a drug that I quit

No doctor could help when I’m lovesick

[Pre-Chorus]

Ama da jamkkan iljido molla

Urin mueol chajaseo hemaeneun geolkka

Buranhan nae nunbich soge neol dama

Apeudeolado neoman isseumyeon dwae

[Chorus]

We are the lovesick girls

Ne meosdaelo nae salangeul kkeutnael sun eobseo

We are the lovesick girls

Iapeum eobsin nan amu uimiga eobseo

[Post-Chorus]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love

[Bridge]

Salangeun slippin’ and fallin’

Salangeun killin’ your darlin’

Apeuda amulmyeontto chajaoneun i geob eobsneun tteollim

Deulliji anha what you say

Iapeumi nan haengbokhae

Naleul bulssanghae haneun nega nae nunen deo bulssanghae

[Chorus]

We are the lovesick girls

Ne meosdaelo nae salangeul kkeutnael sun eobseo

We are the lovesick girls

Iapeumeobsin nan amu uimiga eobseo

[Spoken]

One, two

[Outro]

(Lovesick girls) Modu gyeolgug tteonagago

(Lovesick girls) Nae nunmuli mudyeojyeodo

(Lovesick girls) Apeugotto apado

(Lovesick girls)

But we’re still looking for love