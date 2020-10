Gianni Bismark & Emma – C’hai Ragione Tu: ascolta il meraviglioso duetto (testo)

C’hai Ragione Tu, traccia racchiusa in Nati Diversi: Ultima Cena, è una bellissima canzone che vede duettare la cantante Emma Marrone e il rapper Gianni Bismark. Il testo scritto dal rapper con la collaborazione di Franco 126.

Nella nuova versione del terzo album del romano Tiziano Menghi, alias Gianni Bismark, fuori il 9 ottobre 2020, sono presenti le dodici tracce contenute in Nati Diversi, pubblicato lo scorso 27 marzo, più Meno Solo (Freestyle), Sempre In Tuta (Ft. Dani Faiv) e il brano in oggetto, prodotto da Enemies e G Ferrari, on air una settimana prima della release del repack del disco, che proporrà anche ulteriori inediti e versioni acustiche.

La virale canzone vede i due artisti dare vita a un gradevolissimo duetto, incentrato su una relazione. C’hai Ragione Tu è una sorta di dialogo, un botta e risposta tra due innamorati, che non può che essere apprezzato dall’ascoltatore di turno.

Testo C’hai Ragione Tu di Emma e Gianni Bismark

[Gianni B., Emma]

Mi importa solo de te, tutto il resto è noia

Mica perdo la testa per la prima che se spoglia

Non lascio niente in mano al caso, bella, vacci piano

Te pensi che so’ cambiato, sai che non è vero

Me stai a dì solo fregnacce, t’ho visto con quella

Non vedi che è tutta moine, con te che c’azzecca?

M’hai detto tutte quelle cose, te pensavo un altro

Hai fatto tutte quelle storie per portarmi a letto

Doveva andare così

Doveva andare così

[G. Bismark]

Ma che te dice la testa, ti prego rallenta

Ma che stai a dì?





[Ritornello: insieme]

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finire

Se saremo io e te

Oppure ognuno per sé

[Gianni B.]

L’amico che abbiamo in comune n’te l’ha detta giusta

Se vede che te batti i pezzi e quindi se l’aggiusta

[E.]

Te continua a farme muro, tanto che te frega

Lo sanno tutti quanti che ne cambi una a sera

Doveva andare così

Doveva andare così

[Gianni B.]

Ma che te dice la testa? Te prego rallenta

Ma che stai a dì?





[Ritornello: insieme]

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finire

Se saremo io e te

Oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finire

Se saremo io e te

Oppure ognuno per sé

[Gianni B., Emma, Insieme]

Ma dimme perché piangi

Mettiti nei miei panni

E basta regalare ‘ste lacrime al fiume

Soltanto se me giuri che non so’ bugie

Tranquilla, faccio er bravo

E stringimi sta mano

Annamo a fa’ du passi per ste’ strade nude

Roma s’è fatta bella solo pe’ noi due

[Ritornello: insieme]

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finire

Se saremo io e te

Oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finire

Se saremo io e te

Oppure ognuno per sé