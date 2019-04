Blackpink – Kill This Love: video ufficiale, testo e traduzione del brano

Le Blackpink sono una girl band sudcoreana nata a Seul nel 2016 e formata dalle giovani Kim Ji-soo, Kim Jennie, Rosé & Lisa e Kill This Love è il nuovo singolo nonché terzo EP, pubblicato il 5 aprile 2019 via YG Entertainment. Nel mini disco sono presenti anche “Don’t Know What To Do”, “Kick It”, “Hope Not” e il remix di “DDU-DU DDU-DU”, la cui versione originale è stata la traccia d’apertura del precedente mini disco Square Up, pubblicato a metà giugno 2018.

Firmato da Teddy Park e Bekuh Boom, che l’hanno anche prodotto con la collaborazione di R.Tee e 24, questo pezzo elettropop è una sorta di inno alla rottura di una relazione amorosa. Molto educativo, non c’è che dire!

Il video dei record

Il video musicale è stato il più veloce ad ottenere 2 milioni di like su YouTube a meno di 2 ore dalla sua uscita (un milione in appena 33 minuti) ed è inoltre divenuto il video musicale più visto nelle prime 24 ore (56,7 milioni di visualizzazioni). E’ stato inoltre il video più che ha raggiunto più rapidamente 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, in circa 2 giorni e 14 ore, battendo il record stabilito dal collega coreano Psy nel 2013 con “Gentleman”. Il filmato ha anche stabilito il record di spettatori simultanei nella premiere, con 979.000 di utenti collegati. Davvero incredibile!

Girato a metà marzo e diretto da Hyun Seung Seo, la clip dei record presenta anche elementi della mitologia greca, come la statua di Afrodite fratturata, che metaforicamente simboleggia l’amore spezzato e presenta riferimenti al cristianesimo riguardo all’ambientazione ecclesiastica. Tra quello che vedrete, anche un’auto guidata con l’intento di uccidere e una gigantesca trappola da caccia. Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine.

Blackpink – Kill This Love traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Si, si, si

BLACKPINK NELLA TUA ZONA!

Si, si, si

Dopo un dolce “ciao”, c’è sempre un amaro “ciao”

Dopo ogni sballo pazzesco, c’è un prezzo da pagare

Non c’è risposta a questo test, ci cascherò sempre, sì

Sono schiava delle mie emozioni

Al diavolo questo amore senza cuore

Vengo qui a sfondare la porta

Dammi il più forte

Così evidente, quell’amore

Dammi di più, dammi un po’ di più

Se vuoi, mi attacco al bordo della scogliera

Con una sola parola sembri di nuovo emozionato

Quel caldo imbarazzo, estrema emozione

Mi sentivo come in Paradiso ma forse non ci entrerai

Guardami, guardati, chi soffrirà di più?

Sei furbo come chi? Sei

Se piangi lacrime di sangue da entrambi gli occhi

Così dispiaciuto come chi? Sei

Cosa dovrei fare? Non sopporto di essere così debole

Mentre mi costringo a coprirmi gli occhi

Ho bisogno di mettere fine a questo amore

Uccidiamo questo amore!

Si, si, si, si, si

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Uccidiamo questo amore!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Mi sento come una peccatrice

È così acceso con lui che faccio boo, ooh

Lui ha detto che sembri pazzo

Grazie tesoro

Lo devo solo a te

Mi hai fatto incasinare tutto

Il suo amore è quello che preferisco

Ma te più me

Purtroppo può essere pericoloso

Fortunata io, fortunato tu

In fondo, alla fine mentiamo

E allora? E quindi?

Se ti dimentico

Mi dispiace molto

Non essere dispiaciuta

Cosa dovrei fare? Non sopporto di essere così debole

Mentre mi costringo a nascondere le lacrime

Ho bisogno di mettere fine a questo amore





Uccidiamo questo amore!

Si, si, si, si, si

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Uccidiamo questo amore!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Ci impegniamo tutti ad amare

Questo ci fa piangere, oh, oh

Facciamo tutti l’amore

Questo ci uccide dentro, sì

Dobbiamo uccidere questo amore (Sì, sì)

Sì, è triste ma vero

Bisogna uccidere questo amore (Sì, sì)

Prima che uccida anche te

Uccidi questo amore (Sì, sì)

Sì, è triste ma vero

Bisogna uccidere questo amore (Sì, sì)

Bisogna uccidere, uccidiamo questo amore!

Testo Kill This Love

Yeah, yeah, yeah

BLACKPINK IN YOUR AREA!

Yeah, yeah, yeah

천사 같은 “hi” 끝엔 악마 같은 “bye”

매번 미칠듯한 high 뒤엔 뱉어야 하는 price

이건 답이 없는 test

매번 속더라도 yes

딱한 감정의 노예

얼어 죽을 사랑해, eh

Here I come kickin’ the door, uh

가장 독한 걸로 줘, uh

뻔하디 뻔한 그 love, love

더 내놔봐 give me some more

알아서 매달려 벼랑 끝에

한마디면 또 like 헤벌레 해

그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이

마치 heaven 같겠지만

You might not get in it

Look at me, look at you

누가 더 아플까

You smart 누가 you are

두 눈에 피눈물 흐르게 된다면

So sorry 누가 you are

나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어

애써 두 눈을 가린 채

사랑의 숨통을 끊어야겠어

Let’s kill this love!

Yeah yeah, yeah yeah, yeah

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Let’s kill this love!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum





Feelin’ like a sinner

It’s so fire with him I go boo, hoo

He said “you look crazy”

Thank you, baby

I owe it all to you

Got me all messed up

His love is my favorite

But you plus me

Sadly can be dangerous

Lucky me, lucky you

결국엔 거짓말 we lie

So what? So what?

만약에 내가 널 지우게

된다면 so sorry

I’m not sorry

나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어

애써 눈물을 감춘 채, eh

사랑의 숨통을 끊어야겠어

Let’s kill this love!

Yeah yeah, yeah yeah, yeah

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Let’s kill this love!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

We all commit to love

That makes you cry, oh oh

We’re all making love

That kills you inside, yeah

We must kill this love (Yeah! Yeah!)

Yeah, it’s sad but true

Gotta kill this love (Yeah! Yeah!)

Before it kills you too

Kill this love (Yeah! Yeah!)

Yeah, it’s sad but true

Gotta kill this love (Yeah! Yeah!)

Gotta kill, let’s kill this love!





Ascolta su: