Nonostante sia stata rilasciata l’agosto 2017, alcune emittenti radiofoniche stanno trasmettendo Noi 2, singolo della cantante rumena Alexandra Stan estratto dall’album Mami, pubblicato il 15 giugno 2018.

Nonostante sia passata quasi inosservata, questa canzone in lingua rumena scritta con Chriss JustUs, che avevo già avuto modo di ascoltare, è a parer mio molto carina e mi meraviglio del fatto di come dopo i primi clamorosi successi, questa cantautrice sia praticamente caduta nel dimenticatoio. Il video è stato diretto da Bogdan Paun ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine.

Alexandra Stan – Noi 2 traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, il sole

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, il sole

Noi due, solo noi due

Noi, noi due, torna qui

Noi due, saremo solo noi due

Noi due

Solo noi due con vecchi vestiti in momenti nuovi

Non ho bisogno di te, ma di noi

Guarda la luna tra le stelle, è il mio cuore

E non batte senza il sole quando non sei vicino a lei

Lascia che la marea ci porti da qualche parte

Non vedi dove ci sta portando il mare?

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, il sole

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, noi due

Noi due, solo noi due

Noi, noi due, torna qui

Noi due, saremo solo noi due

Noi due

Solo noi due, buttiamoci a mare nudi

Non hai bisogno di me ma di noi

Quando verrà sera, tesoro, ti aspetterò come se

Avessimo una spiaggia tutta per noi, noi due e un unico pensiero

Ho il cuore nella valigia e non voglio più nasconderlo

Ma tu mi fai aspettare

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, il sole

Tesoro, mi faresti un favore

Se vieni al mare

E io e te saremo sotto il sole, sotto il sole, noi due





Noi due, solo noi due

Noi, noi due, torna qui

Noi due, saremo solo noi due

Noi due

Testo Noi 2

Iubite, mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, soare

Iubite, mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, soare

Noi doi, numai amândoi

Noi, noi doi, vino înapoi

Noi doi, să fim doar amândoi

Noi doi

Doar noi doi cu haine vechi în vremuri noi

N-am nevoie de tine dar am de noi

Priveşte luna, printre stele e şi inima mea

Şi nu mai bate fără soare când nu eşti lângă ea

Lasă valul să ne ducă până-n larg undeva

Nu vezi tu marea cum ne ia?

Iubite, mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, soare

Iubite, mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, noi doi

Noi doi, numai amândoi

Noi, noi doi, vino înapoi

Noi doi, să fim doar amândoi

Noi doi





Doar noi doi, să ne-aruncăm în mare goi

N-ai nevoie de mine dar ai de noi

Când vine seara eu, iubite, te aştept ca şi când

Avem o plajă doar a noastră, noi doi şi-un singur gând

Am inima în geamantan şi nu mai vreau s-o ascund

Dar tu mă laşi aşteptând

Iubite, mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, soare

Iubite, mi-ai face o favoare (o favoare)

Dac-ai veni la mare

Şi-am fi noi doi sub soare, sub soare, noi doi

Noi doi, numai amândoi

Noi, noi doi, vino înapoi

Noi doi, să fim doar amândoi

Noi doi





Ascolta su: