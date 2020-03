Bl4ir – Sola: audio e testo della nuova bella canzone

Rilasciato il 20 marzo 2020, Sola è un singolo del rapper napoletano Simone Scognamiglio, artisticamente conosciuto come BL4IR. Il testo e l’audio di questo brano decisamente radio friendly.

E’ a parer mio niente male la nuova canzone del trapper campano classe 2000, scritta di suo pugno e prodotta da Vincenzo Pezzella, aka Vinz Turner. Nell’orecchiabile brano, parla di una ragazza con la quale si diverte sotto le coperte e che, come da titolo, dice che si sente sola e che non si innamora. Nonostante il protagonista faccia sesso anche con altre ragazze, alla fine ha proprio un debole per lei dalla quale torna sempre, ma è molto difficile che tra i due possa nascere qualcosa in più perché il loro feeling è solo nell’intimità.

Bl4ir Sola Testo e Traduzione

Na-na-na-na-na-na-na na-na-na

Bl4ir baby

Na-na-na-na-na-na-na-na na-na-na

Turner

Na-na-na-na-na-na-na na-na-na

Dice che si sente sola

che non si innamora

il tempo, no, non perdona

dai facciamolo ancora

solo un’altra mezz’ora

sotto le lenzuola

sta con me, non ragiona

sembra un’altra persona

Ehi, ok

Dice che si sente sola di notte

vorrebbe tornare a quelle mille volte

che urlava il mio nome, sì, lo urlava forte

se ci siamo persi è colpa della sorte

ho detto chiama

se ti senti sola chiama

fumiamo marijuana, baby, fino a mañana, ehi

Dai baby dimmi di sì, ok

non ci vediamo da un po’

sei libera lunedì?

Ma poi dice che si sente sola

Che non si innamora

il tempo, no, non perdona

dai facciamolo ancora

solo un’altra mezz’ora

sotto le lenzuola

sta con me, non ragiona

sembra un’altra persona





Como, como, como dice baby

Sai che c’è?

Non cambia niente anche

se sto con lei, con quell’altra e poi con altre tre

il problema è che ritorno sempre da te

non so se sei quella giusta ma tu cuerpo me gusta e lo so (baby)

che ci stai male però, yeh, yeh, yeh

adesso, no, non lo so

andrò via per un bel po’

non so se ti rivedrò

Ma poi dice che si sente sola

Che non si innamora

il tempo, no, non perdona

dai facciamolo ancora

solo un’altra mezz’ora

sotto le lenzuola

sta con me, non ragiona

sembra un’altra persona

E mo che nun t’ chiamm

nun sacc’ si te manc

giuro me ca nun chiagn

no-no-no-no

e mo ca pass’ e guard

manc ce salutamm

stammore è na cundann (è na cundann)





E ora che non ti chiamo

non so se ti manco

giuro che non piango

nononono

e ora che passi e guardi

nemmeno ci salutiamo

quest’amore è una condanna

Dice che si sente sola

Che non si innamora

il tempo, no, non perdona

dai facciamolo ancora

solo un’altra mezz’ora

sotto le lenzuola

sta con me, non ragiona

sembra un’altra persona

[Parlato]

Spesso scavo nei ricordi e torno sempre a quella notte, quella maledetta estate, quel maledetto viaggio. E’ stata la prima e l’ultima volta che ti ho vista. Non ti dimenticherò mai. Chiamami se ti senti sola





