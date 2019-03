Billie Eilish – Wish you were gay: audio, testo, traduzione e significato

In data 4 marzo 2019 la cantautrice statunitense Billie Eilish ha rilasciato Wish you were gay, quarto singolo estratto dallatteso debut album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, out il prossimo 29 marzo.

Dopo il successo dei precedenti “You Should See Me in a Crown”, “When the Party’s Over” e “Bury a Friend“, è il momento di questa canzone, ancora una volta scritta a quattro mani con il fratello Finneas O’Connell, che come di consueto, ha anche curato la produzione.

A detta della Eilish, ci sono voluti 3 anni per pubblicare la canzone, una volta scritta. La traccia è circolata per diversi anni nella versione demo e quindi prima della sua registrazione ufficiale e professionale risalente a quest’anno.

Significato in pillole di Wish you were gay

Qui la cantante classe 2001, ci parla di come si sentiva quando veniva respinta da un ragazzo che le piaceva. La cosa non era reciproca e di conseguenza lei sperava che fosse gay. Ironia della sorte, dopo aver scritto questo pezzo, ha scoperto che era veramente gay.

Wish you were gay Traduzione – Billie Eilish

[Strofa 1]

Baby, non mi sento un grannché

Sei parole che non hai mai capito

Non ti lascerò mai andare

Cinque parole che non dici mai (Aww)

Rido da solo come se non ci fosse niente che non va

Quattro giorni non sono mai stati così lunghi

Se tre sono una folla e due sono noi1

Uno se la svigna1 (Hahahahahahahaha)

[Ritornello 1]

Voglio solo farti sentire a tuo agio

Ma non fai altro che guardare dall’altra parte

Non sai quanto non vorrei rimanere

Vorrei solo che tu fossi gay2

[Strofa 2]

Per quale motivo non abbiamo finito?

Ci sono 12 passi solo per te?3

La nostra conversazione è tutta blu4

Undici “hey” (Hey, hey, hey, hey)5

Dieci dita mi strappano i capelli5

Nove volte non sei mai arrivato

Ho mangiato da sola alle 7, tu eri a sei minuti da qui (sì)

[Ritornello 2]

Come dovrei farti sentire a tuo agio

Quando non fai altro che andare nella direzione opposta?6

Non sai quanto non vorrei rimanere

Vorrei solo che tu fossi gay

[Ponte]

Per non ferire il mio orgoglio

Per dare una spiegazione alla tua mancanza di interesse nei miei confronti

Non dire che non sono il tuo tipo

Dì solo che non sono il tuo orientamento sessuale preferito

Sono così egoista

Ma mi fai sentire impotente, si

E non posso resistere un altro giorno

Resistere un giorno in più

[Ritornello 1]

Voglio solo farti sentire a tuo agio

Ma non fai altro che guardare dall’altra parte

Non sai quanto non vorrei rimanere

Vorrei solo che tu fossi gay

Vorrei solo che fossi gay

Vorrei solo che fossi gay

Significato di alcune parti





1 dal detto “Due è ok, tre è una folla” che sta a significare che Due persone possono sviluppare una comprensione reciproca. Ma con l’entrata di una terza persona, anche la relazione migliore può rovinarsi.

2 a furia di venir respinta, Billie spera che quest’uomo sia gay, peché non si capacita del fatto che non sia interessato a lei.

3 Billie si chiede se vi sia un manuale su come superare la sua cotta, perché ogni volta che prova a fare una bella impressione su di lui, viene ignorata. I dodici passaggi sono un riferimento ai comuni programmi di recupero in dodici fasi per la dipendenza. Un programma in dodici fasi è un insieme di principi guida che delineano un percorso di azione per il recupero dalla dipendenza, l’ossessione o da altri problemi comportamentali.

4 qui la cantante potrebbe fare riferimento ai messaggi inviati su iMessage, che sono evidenziati in blu. Lei scrive undici volte “hey” a questa persona, senza tuttavia ricevere mai risposta. Sui social la cantante ha detto: “Se si scrive a qualcuno “hey” e non risponde per due giorni e tu gli scrivi di nuovo ‘ehi’ e non risponde, per prima cosa non avresti dovuto mandare nemmeno il secondo; ma se continui ad andare avanti è ovviamente meglio non farlo”. Per la cosa, Blue significa anche triste: la loro conversazione è triste perché uno dei due non ha interesse-voglia di intraprenderla.

5 La tricotillomania (nota anche come tricomania o disturbo da strappamento di peli) è un disturbo ossessivo-compulsivo caratterizzato dal bisogno compulsivo di strappare i capelli, spesso causando calvizie e stress, e porta alla compromissione dei rapporti sociali.

6 Semplicemente lui la evita.

Testo Wish you were gay

[Verse 1]

Baby, I don’t feel so good

Six words you never understood

I’ll never let you go

Five words you never say (Aww)

I laugh alone like nothing’s wrong

Four days has never felt so long

If three’s a crowd and two was us

One slipped away (Hahahahahahahaha)

[Chorus 1]

I just wanna make you feel okay

But all you do is look the other way

I can’t tell you how much I wish I didn’t wanna stay

I just kinda wish you were gay

[Verse 2]

Is there a reason we’re not through?

Is there a 12 step just for you?

Our conversation’s all in blue

11 “heys” (Hey, hey, hey, hey)

Ten fingers tearing out my hair

Nine times you never made it there

I ate alone at 7, you were six minutes away (Yay)

[Chorus 2]

How am I supposed to make you feel okay

When all you do is walk the other way?

I can’t tell you how much I wish I didn’t wanna stay

I just kinda wish you were gay

[Bridge]

To spare my pride

To give your lack of interest an explanation

Don’t say I’m not your type

Just say that I’m not your preferred sexual orientation

I’m so selfish

But you make me feel helpless, yeah

And I can’t stand another day

Stand another day

[Chorus 1]

I just wanna make you feel okay

But all you do is look the other way

I can’t tell you how much I wish I didn’t wanna stay

I just kinda wish you were gay

I just kinda wish you were gay

I just kinda wish you were gay





