Bianca Atzei – La Mia Bocca: ascolta e guarda il video del nuovo singolo (testo)

Dal 4 giugno 2019 è disponibile il nuovo singolo della cantautrice milanese Bianca Atzei che si intitola La Mia Bocca. Leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta la nuova canzone prodotta dal chitarrista dei Tiromancino, Antonio Marcucci.

Caratterizzato da sonorità estive, il brano è stato lanciato tramite il video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli, che mostra una Atzei in splendida forma. Il filmato è stato girato presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

La Mia Bocca testo Bianca Atzei

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Non darmi mai per scontata

Tu sai che questo non è

Il modo migliore, credimi

Per stare con me

Ho avuto momenti difficili

E anche per questo vorrei

Giorni ispirati e romantici

Dove sei, quel che sei.

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti.





Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Sei un uomo pieno di fascino (Oh yeah)

Puoi avere quello che vuoi

Ma non sarà così facile

Entrare nei sogni miei

Sogni miei.

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti.

Se mi tradirai

Come un pensiero svanirò

E anche se mi cercherai

Mai più ritornerò.





Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più difenderti.

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa

Parapapairapapa paparapapa





