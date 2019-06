FilippoBologniMusic – Destriero: audio e testo del nuovo singolo

Sei volte campione italiano di salto ostacoli (disciplina dell’equitazione), Filippo Bologni è un giovane cavaliere ma anche cantante con il nome d’arte FilippoBologniMusic e Destriero (testo e audio) è il suo nuovo nonché secondo singolo in carriera, che arriva a oltre un anno di distanza da Ce La Farò, pubblicato nel marzo 2018.

Classe 1994, Filippo trasmette attraverso la musica la grande passione per l’equitazione e lo fa anche in questa bella canzone, un inno motivazionale e d’amore nei confronti del cavallo, da sempre suo migliore amico.

Destriero testo Filippo Bologni Music

Download su: iTunes

A me non importa dove andremo domani

sopra a una sella porto in alto le mani

al mio cavallo servono solo due ali

poi possiamo volare senza avere dei piani

e quanto è bella questa luna piena

questa sera sembra quasi quasi più vicina

a me non interessa solo vincere una gara

perché in qualsiasi caso tu sei la mia fortuna

anche da ultimo mi sentirei migliore

perché non ho una meta, una destinazione

ora cavalchiamo senza manco una cintura

fino a non sentire nemmeno la paura.

E non conta chi sei

e non conta che vuoi

tu ricorda non guardare mai indietro.

E non c’è niente di più vero

dell’amore di un destriero

che ti arriva fino a dentro

fino a toccare il cielo

tu non aver paura

perché se saremo insieme

nulla ci potrà fermare

siamo uomo ed animale.





Dentro ogni caduta c’è qualcosa da imparare

perché ogni mia vittoria è figlia di una delusione

questo non è solo sport ma forse è tutta la mia vita

mai mi arrenderò manco se sarà finita

ogni giorno è come l’ultima partita

ed ogni errore poi scompare come sabbia fra le dita

Come fosse un déjà vu

sarà spettacolare

non so dove arriverò ma giuro io ce la farò

fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo salto

fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo giorno

trasformerò in diamante ogni mio stupido sogno

toccando il cielo dopo aver toccato il fondo.

E non c’è niente di più vero

dell’amore di un destriero

che ti arriva fino a dentro

fino a toccare il cielo

tu non aver paura

perché se saremo insieme

nulla ci potrà fermare

siamo uomo ed animale.

Oh oh oh





E non c’è niente di più vero

dell’amore di un destriero

che ti arriva fino a dentro

fino a toccare il cielo

tu non aver paura

perché se saremo insieme

nulla ci potrà fermare

siamo uomo ed animale.

Oh oh oh





