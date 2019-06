Miley Cyrus: ascolta il nuovo singolo Mother’s Daughter (testo e traduzione)

Leggi e la traduzione in italiano del testo e ascolta Mother’s Daughter, singolo di Miley Cyrus estratto dall’EP She Is Coming, il secondo in carriera, rilasciato il 31 maggio 2019 via RCA Records. Si tratta del primo di tre Extended Play della cantautrice statunitense, che sarà seguito da She Is Here e She Is Everything. Infine sarà la volta del settimo album in studio battezzato She Is Miley Cyrus.

Nel mini progetto pop e R&B con influenze rock e trap, vi sono un totale di sei tracce inedite e quattro artisti ospiti, quali Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee e Mike Will Made It.

In questo pezzo scritto con la collaborazione di ALMA & Andrew Wyatt, che l’ha anche prodotto, l’attrice e cantante classe ’92 mette in risalto l’empowerment delle donne e il suo carattere ribelle, etichettandosi come cattiva, ma parla anche del successo che ha ottenuto professionalmente, prima come attrice e successivamente nel mondo della musica.

Mother’s Daughter traduzione Miley Cyrus

Alleluia, sono un mostro, sono strana, alleluia

Tutti i giorni della settimana, ti farò come voglio

Sono un coccodrillo del Nilo, un piranha

Oh mio Dio, lei ha il potere

Oh, guardala, ha il potere

Quindi, quindi, quindi

Non toccare la mia libertà

Sono venuta a prendermene un po’

Sono cattiva, sono il male

Dev’essere per colpa di qualcosa nell’acqua o sono come mia madre

Non scherzare con la mia libertà

Sono venuta a prendermene un po’

Sono cattiva, sono il male

Dev’essere per per via di qualcosa che c’è nell’acqua o sono come mia madre

Quindi indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Alleluia, sono una strega, sono una strega, alleluia

Canestro, canestro, sono una tiratrice da tre punti, ti soffio in faccia

Come il vento caldo del Bayou, si

Oh mio Dio, lei ha il potere

Beh, guardala, ha il potere

Non toccare la mia libertà

Sono venuta a prendermene un po’

Sono cattiva, sono il male

Dev’essere per colpa di qualcosa nell’acqua o sono come mia madre

Non scherzare con la mia libertà

Sono venuta a prendermene un po’

Sono cattiva, sono il male

Dev’essere per per via di qualcosa che c’è nell’acqua o sono come mia madre

Quindi indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Indietro, indietro, indietro, stai indietro ragazzo, ooh

Mia mamma mi diceva sempre che ce l’avrei fatta

Che ce l’avrei fatta, quindi ce l’ho fatta

Ci ho messo la schiena e il cuore in questo

Così ce l’ho fatto, sì, ce l’ho fatta

Mia mamma mi diceva sempre che ce l’avrei fatta

Che ce l’avrei fatta, quindi ce l’ho fatta

Ci ho messo la schiena e il cuore in questo

Così ce l’ho fatto, sì, ce l’ho fatta





Non toccare la mia libertà

Sono venuta a prendermene un po’

Sono cattiva, sono il male

Dev’essere per colpa di qualcosa nell’acqua o sono come mia madre

Non toccare la mia libertà

Oh mio Dio, oh mio Dio

Non scherzare con la mia libertà

Oh mio Dio, oh mio Dio

Non toccare la mia libertà

Oh mio Dio, oh mio Dio

Non scherzare con la mia libertà

Oh mio Dio, oh mio Dio

Swish swish, stron*o (Ow)

Mother’s Daughter testo Miley Cyrus

[Verse 1]

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah

Every day of the week, I’ma do ya like I want ya

I’m a Nile crocodile, a piranha

[Pre-Chorus]

Oh my God, she got the power

Oh, look at her, she got the power

So, so, so

[Chorus]

Don’t fuck with my freedom

I came up to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

Don’t fuck with my freedom

I came up to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

[Verse 2]

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah

Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya

Like a hot wind out in the bayou, ya

[Pre-Chorus]

Oh my God, she got the power

Well, look at her, she got the power





[Chorus]

Don’t fuck with my freedom

I came up to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

Don’t fuck with my freedom

I came up to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

[Bridge]

My mama always told me that I’d make it

That I’d make it, so I made it

I put my back into and my heart in it

So I did it, yeah, I did it

My mama always told me that I’d make it

That I’d make it, so I made it

I put my back into and my heart in it

So I did it, yeah, I did it

[Chorus]

Don’t fuck with my freedom

I came up to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Outro]

Don’t fuck with my freedom

Oh my God, oh my God

Don’t fuck with my freedom

Oh my God, oh my God

Don’t fuck with my freedom

Oh my God, oh my God

Don’t fuck with my freedom

Oh my God, oh my God

Swish swish, motherfucker (Ow)





