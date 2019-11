Biagio Antonacci – Averti: audio e testo del nuovo brano

Averti è la traccia numero sette racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo in studio del cantautore milanese Biagio Antonacci, disponibile ovunque dal 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova bella canzone, nella quale l’artista si rivolge a una persona speciale.

Biagio Antonacci Averti testo

Download su: Amazon – iTunes

Averti…

mi basta solo averti

lo so che mai vivremo

sotto lo stesso tetto.

Averti…

è così bello averti

e più dell’ombra al mare

e più della mancanza.

Averti senza fare…

una vacanza insieme

averti senza dirlo

e fare da star male.





Io ti seguirò

in ogni civiltà

con tutto il mio coraggio

vita, spirito e passaggio

e camminerò

a fianco e mai vicino

perché so dove vai

perché… so anche con chi sei

so che tu sai e che io so

so che tu sai e che io so!

Averti…

e non sentire il tempo

è un suono sempre nuovo

che non annoia dentro

la mano della vita

ti porta la mia testa

e tutte le ragioni

diventano opinioni.

Io ti seguirò

in ogni civiltà

con tutto il mio coraggio

vita, spirito e passaggio

e camminerò

a fianco e mai vicino

perché so dove vai

perché… so anche con chi sei

so che tu sai e che io so

so che tu sai e che io so!





E camminerò (E camminerò)

a fianco e mai vicino (a fianco e mai vicino)

perché so dove vai

perché… so anche con chi sei

so che tu sai e che io so

so che tu sai e che io so.

Averti.





