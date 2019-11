Biagio Antonacci – Beata te: audio e testo della nuova canzone

Beata te è la terza traccia facente parte dell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, del cantautore Biagio Antonacci, rilasciato venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova interessante canzone, nella quale si rivolge a una persona di sesso femminile che quando non ha più bisogno, non si fa né vedere né sentire più.

Biagio Antonacci Beata te testo

Non ti sento da un po’

sicuramente stai bene

sicuramente stai bene

non ti vedo da un po’

sicuramente stai bene

sono contento stai bene

non mi meraviglio, no

non mi meraviglio.

Non è la prima volta che quando finisci di stare male tu…

sparisci

c’è qualcuno lo so

sicuramente stai bene

hai trovato lavoro

non mi meraviglio, no

non mi meraviglio

non è la prima volta che quando finisci di star male tu…

sparisci

Beata te che capiti

che trovi quando chiedi

beata te che invadi

lo spazio inespugnabile

di uomini che illudi

che usi perché stupidi

beate te che ci sei solo

se ha un motivo esserci.

Non ti sento da un po’

sicuramente stai bene

sicuramente stai bene

non mi meraviglio, no

non mi meraviglio.





Non è la prima volta che quando finisci di star male tu…

sparisci.

Beata te che capiti

che trovi quando chiedi

beata te che invadi

lo spazio inespugnabile

di uomini che illudi

e usi perché stupidi

beate te che ci sei solo

se ha un motivo esserci.

Nananananana

Di uomini che illudi

e usi perché stupidi

beate te che ci sei solo

se ha un motivo esserci.





Nananananana

Non ti sento da un po’

sicuramente stai bene

sono contento… stai bene.





